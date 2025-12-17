Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες υπό όρους η σύζυγος και η αδερφή του Μύρωνα Χιλετζάκη
Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες υπό όρους η σύζυγος και η αδερφή του Μύρωνα Χιλετζάκη

Οι απολογίες για την υπόθεση συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν αύριο, Πέμπτη

Βασιλική Κόκκαλη
Ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα αλλά και εγγυοδοσία αφέθηκαν σήμερα μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στον Ευρωπαίο ανακριτή στην Αθήνα η σύζυγος και η αδερφή του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις στη Κρήτη, Μύρωνα Χιλετζάκη.

Στην σύζυγο επιβλήθηκε εγγύηση ύψους 200.000 ευρώ και στην αδερφή του 100.000 ευρώ.

Οι απολογίες συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν αύριο, Πέμπτη.
