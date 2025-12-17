Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μετά τις απολογίες τους δυο ακόμη κατηγορούμενοι
Πρόκειται για ένα ζευγάρι, 58 και 55 ετών, που ασχολούνται με την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων
Συνεχίζονται σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και στον Ευρωπαίο ανακριτή στην Αθήνα οι απολογίες των κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.
Πριν από λίγο ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο πρώτοι από τη σημερινή ομάδα κατηγορουμένων.
Πρόκειται για ένα ζευγάρι, 58 και 55 ετών, που ασχολούνται με την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων. Με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή του όρου της απαγόρευσης εξόδου απο τη χώρα. Επιπλέον, στον 58χρονο επιβλήθηκε και εγγυοδοσία 5.000 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι χθες είχαν αφεθεί ελεύθεροι με όρους άλλοι επτά κατηγορούμενοι.
Οι απολογίες συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν αύριο, Πέμπτη.
