Κλιμάκωση κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες της Καρδίτσας, δεν συντρέχει λόγος συνάντησης με τον πρωθυπουργό, λένε
ΕΛΛΑΔΑ
Αγρότες Καρδίτσα Μπλόκα αγροτών Ε65 Αγροτικές κινητοποιήσεις

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες της Καρδίτσας, δεν συντρέχει λόγος συνάντησης με τον πρωθυπουργό, λένε

Σήμερα το μεσημέρι, σε κλειστή σύσκεψη, οι αγρότες από τη Νίκαια θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες της Καρδίτσας, δεν συντρέχει λόγος συνάντησης με τον πρωθυπουργό, λένε
Πάνος Γαρουφαλιάς
59 ΣΧΟΛΙΑ
Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισε το συντονιστικό των αγροτών στον αυτοκινητόδρομο E65 στην Καρδίτσα. Παράλληλα αποφάσισαν πως αυτή τη στιγμή δεν συντρέχει κανένας λόγος ώστε να γίνει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς δεν έχουν απαντηθεί μια σειρά αιτημάτων για τον πρωτογενή τομέα.

Παράλληλα, σήμερα το μεσημέρι, σε κλειστή σύσκεψη, οι αγρότες από τη Νίκαια θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους, τα οποία θα ανακοινώσουν σε γενική συνέλευση λίγες ώρες αργότερα.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισε το συντονιστικό των αγροτών


Το κλίμα είναι βαρύ μετά το χθεσινό τεχνικό πρόβλημα, που είχε σαν συνέπεια να γίνει παρακράτηση εισφοράς στον ΕΛΓΑ προτού πιστωθούν τα ποσά της Βασικής Ενίσχυσης και της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης.

Οι αγρότες στο μπλόκο Καρδίτσας αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
Πάνος Γαρουφαλιάς
59 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης