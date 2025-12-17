Κλιμάκωση κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες της Καρδίτσας, δεν συντρέχει λόγος συνάντησης με τον πρωθυπουργό, λένε
Κλιμάκωση κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες της Καρδίτσας, δεν συντρέχει λόγος συνάντησης με τον πρωθυπουργό, λένε
Σήμερα το μεσημέρι, σε κλειστή σύσκεψη, οι αγρότες από τη Νίκαια θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους
Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισε το συντονιστικό των αγροτών στον αυτοκινητόδρομο E65 στην Καρδίτσα. Παράλληλα αποφάσισαν πως αυτή τη στιγμή δεν συντρέχει κανένας λόγος ώστε να γίνει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς δεν έχουν απαντηθεί μια σειρά αιτημάτων για τον πρωτογενή τομέα.
Παράλληλα, σήμερα το μεσημέρι, σε κλειστή σύσκεψη, οι αγρότες από τη Νίκαια θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους, τα οποία θα ανακοινώσουν σε γενική συνέλευση λίγες ώρες αργότερα.
Το κλίμα είναι βαρύ μετά το χθεσινό τεχνικό πρόβλημα, που είχε σαν συνέπεια να γίνει παρακράτηση εισφοράς στον ΕΛΓΑ προτού πιστωθούν τα ποσά της Βασικής Ενίσχυσης και της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης.
