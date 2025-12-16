Διακοπές ρεύματος σε Μαρούσι και Περιστέρι: Μετά τις 00:30 η αποκατάσταση
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΕΔΔΗΕ Διακοπή ρεύματος

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονταν για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές στο Μαρούσι και το Περιστέρι σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης (16.12).

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ συνεργεία εργάζονταν για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, η οποία υπολογίζεται και για τις δύο περιοχές μετά τις 00:30 της Τετάρτης (17.12).

