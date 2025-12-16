Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Διακοπές ρεύματος σε Μαρούσι και Περιστέρι: Μετά τις 00:30 η αποκατάσταση
Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονταν για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης
Διακοπές ρεύματος σε περιοχές στο Μαρούσι και το Περιστέρι σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης (16.12).
Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ συνεργεία εργάζονταν για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, η οποία υπολογίζεται και για τις δύο περιοχές μετά τις 00:30 της Τετάρτης (17.12).
