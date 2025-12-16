Λεωφορεία αύριο (17/12): Ποιες ώρες θα κυκλοφορούν και πότε θα κάνουν στάση εργασίας οι οδηγοί
ΕΛΛΑΔΑ
Στάση Εργασίας Λεωφορεία Εργαζόμενοι ΟΑΣΑ

Λεωφορεία αύριο (17/12): Ποιες ώρες θα κυκλοφορούν και πότε θα κάνουν στάση εργασίας οι οδηγοί

Η στάση εργασίας στον ΟΑΣΑ θα πραγματοποιηθεί λόγω εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης

Λεωφορεία αύριο (17/12): Ποιες ώρες θα κυκλοφορούν και πότε θα κάνουν στάση εργασίας οι οδηγοί
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν αύριο Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία. Ωστόσο, θα υπάρξουν δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Η στάση εργασίας στον ΟΑΣΑ θα πραγματοποιηθεί από τις 11:00 έως τις 17:00 λόγω εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης.

Όμως, στις λεωφορειακές γραμμές που ακολουθούν όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποηθούν κανονικά:

Λεωφορεία αύριο (17/12): Ποιες ώρες θα κυκλοφορούν και πότε θα κάνουν στάση εργασίας οι οδηγοί

Λεωφορεία αύριο (17/12): Ποιες ώρες θα κυκλοφορούν και πότε θα κάνουν στάση εργασίας οι οδηγοί
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης