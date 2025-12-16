Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Λεωφορεία αύριο (17/12): Ποιες ώρες θα κυκλοφορούν και πότε θα κάνουν στάση εργασίας οι οδηγοί
Η στάση εργασίας στον ΟΑΣΑ θα πραγματοποιηθεί λόγω εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης
Στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν αύριο Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία. Ωστόσο, θα υπάρξουν δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
Η στάση εργασίας στον ΟΑΣΑ θα πραγματοποιηθεί από τις 11:00 έως τις 17:00 λόγω εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης.
Όμως, στις λεωφορειακές γραμμές που ακολουθούν όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποηθούν κανονικά:
