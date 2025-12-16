Κίνηση στους δρόμους: Πάνω από 30 λεπτά οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο «κόκκινο» η Λεωφόρος Αθηνών και ο Κηφισός
Κίνηση στους δρόμους: Πάνω από 30 λεπτά οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο «κόκκινο» η Λεωφόρος Αθηνών και ο Κηφισός

Δείτε live την κίνηση στην Αθήνα το πρωί της Τρίτης

Αρκετή υπομονή απαιτείται από τους οδηγούς και σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου καθώς η κίνηση στους δρόμους είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Στην Αττική Οδό, οι  καθυστερήσεις ξεπερνούν τη μισή ώρα καθώς σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο είναι πάνω από 30' από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας. Στο άλλο ρεύμα, προς Ελευσίνα, υπάρχουν καθυστερήσεις 20'-25' λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας έως τον κόμβο Κηφισίας και 
20'-25' λεπτά από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους.

Η κίνηση δεν είναι αυξημένη μόνο στην Αττική Οδό καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών υπάρχουν προβλήματα από το Χαϊδάρι ως τα διυλιστήρια. Φυσικά και στον Κηφισό είναι μποτιλιαρισμένα και τα δύο ρεύματα από Αιγάλεω ως τη Μεταμόρφωση.

Παράλληλα, ανά διαστήματα υπάρχει μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισίας, στον Πειραιά, στην παραλιακή, στην Αγία Παρασκευή και σε αρκετές ακόμα περιοχές.


Δείτε την κίνηση στους δρόμους: 

