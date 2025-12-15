Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Βύρωνα
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Βύρωνα
Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός - Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (15/12) σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στον Βύρωνα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός από το περιστατικό.
Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός από το περιστατικό.
Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα