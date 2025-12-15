Χριστουγεννιάτικο bazaar αγάπης και προσφοράς από το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ

Η Φιλαρμονική του Δήμου Κηφισιάς

Οι Μολυβένιοι Στρατιώτες της ομάδας ArtVenture Productions

Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη και Μαριάννα Λαιμού με την Οργανωτική Επιτροπή του bazaar, μέλη του ΔΣ, εθελόντριες και στελέχη του Σωματείου

H Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη με τα μέλη του ΔΣ της ΕΛΠΙΔΑΣ Νάσια Θανοπούλου, Τζωρτζίνα Έλληνα, Βίκυ Φιλίππου, Ελένη Σαμαρά, Αλίνα Μινέττα, Μελίνα Δασκαλάκη και τη ΓΓ του ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ Ινώ Κωνσταντοπούλου

Η Φιλαρμονική του Δήμου Κηφισιάς «Ανδρέας Κατεβαίνης», οι Μολυβένιοι Στρατιώτες της ομάδας ArtVenture Productions και η κοινή Χορωδία του Κολλεγίου Αθηνών & Ψυχικού με τις ζωντανές τους ερμηνείες χάρισαν στο Bazaar χριστουγεννιάτικη μαγεία!Το Bazaar της ΕΛΠΙΔΑΣ αποτελεί έναν ξεχωριστό θεσμό που συνδυάζει τη χαρά των γιορτών με την ουσιαστική στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Με κάθε αγορά, οι επισκέπτες γίνονται μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας αγάπης και ελπίδας, που φωτίζει τις ζωές των παιδιών και ενισχύει το έργο του Συλλόγου.Το περίπτερο με τα είδη του eshop του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ συγκέντρωσε το μεγάλο ενδιαφέρον των επισκεπτών, όπως και τα προϊόντα των Diamond Club Danelian, Dirty Laundry, Emily Vafias, Type Center, Marva, Boabella, που προσέφεραν τα προϊόντα τους στην ΕΛΠΙΔΑ.Παρών στο Bazaar ήταν, όπως κάθε χρόνο ο Σύλλογος «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να συμβάλουν στην τυποποίηση ενός δείγματος εθελοντή δότη μέσω του Προγράμματος «Υιοθέτησε ένα δείγμα», δίνοντας στα φετινά Χριστούγεννα μια ξεχωριστή έννοια ανθρωπιάς κι αλληλεγγύης.Παράλληλα, στο Bazaar συμμετείχαν 31 μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θα διαθέσουν μέρος των εσόδων τους για τους σκοπούς του Σωματείου, και συγκεκριμένα:• ALALEON, ALL ABOUT EVEANGELINA JEWELSEPTA THE CONCEPT STOREFIRST ΗΟΜΕ DESIGN, FRENCHIEFYSTIKI SHOPHAPPY EVER AFTERKESSARISLALAOUNISLIANA VOURAKISΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑMRS ZEBRANAKAS CONCEPTNEW MOONΟΛΓΑ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗPHIL' S GRANOLARAM OUTFITSREVE DE LA MAISONSCAPERDASSEASONAL EXPRESSSERKOSSOLON EVAGGELOUSUNSHINE DELI TREASURESTHE MAMACITA STORETHE PARTY LOFTTHOMAS WORKSHOPTREASURE BOXTSANOS BAKERYVENETIA VILDIRIDISVSTΣτην οργανωτική επιτροπή του φετινού Bazaar συμμετείχαν οι κυρίες: Τζωρτζίνα Έλληνα, Αλίνα Μινέτα, Νάσια Θανοπούλου και Μαρία Κουρούπη.Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ξενοδοχείο Semiramis για την ευγενική φιλοξενία και σε όλους τους χορηγούς που στήριξαν το bazaar και συγκεκριμένα: στην Target Security για την πολυετή προσφορά της στη φύλαξη του χώρου, στην εταιρεία Loud & Clear Entertainment για την ηχητική κάλυψη, στην εταιρεία Parties 2b remembered που έφερε στην παρέα μας τον γκρινιάρη Γκρίντς, στην εταιρεία Κόκκος-Πογάτος Α.Β.Ε. για την προσφορά καραμελών, τη Χριστίνα Φιλιαγκουρίδου και την Ελίνα Σμπώκου για την πολύτιμη βοήθειά τους στην υλοποίηση της εκδήλωσης.Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη του Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ, της Επιτροπής ELPIDA Youth και όλους τους εθελοντές, για την προσφορά και στήριξή τους για την πραγματοποίηση του Bazaar και βεβαίως σε όλο τον κόσμο που μας επισκέφθηκε!