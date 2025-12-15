Κανένα ίχνος του 33χρονου γιατρού στο Ηράκλειο που αγνοείται, είχε εξαφανιστεί ξανά
Η εξαφάνισή του δηλώθηκε όταν δεν εμφανίστηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο για την εφημερία του - Στο παρελθόν είχε εξαφανιστεί άλλες δύο φορές
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου από το Ηράκλειο της Κρήτης με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στον ιατρικό κόσμο της Κρήτης.
Οι Αρχές έχουν επεκτείνει τις έρευνες και σε άλλες περιοχές του νησιού, στο πλαίσιο μιας μεγάλης και συντονισμένης επιχείρησης.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Αλέξης Τσικόπουλος εξαφανίζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό του περιβάλλον, στο παρελθόν είχαν σημειωθεί άλλες δύο αντίστοιχες περιπτώσεις, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη πέπλο μυστηρίου στην υπόθεση και εντείνει την αγωνία των οικείων του.
Τα ίχνη του 33χρονου γιατρού χάθηκαν το βράδυ της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου στο Ηράκλειο. Την επόμενη ημέρα, δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνιση του, όταν δεν εμφανίστηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί κανονικά για την εφημερία του. Η δήλωση εξαφάνισης έγινε από τον πατέρα του, ο οποίος από την πρώτη στιγμή μίλησε στο protothema.gr κάνοντας έκκληση να βρεθεί σύντομα ο γιος του.
«Κάνω έκκληση όποιος έχει δει το παιδί μου ή γνωρίζει κάτι να βοηθήσει τις Αρχές και εμάς τους γονείς του που περιμένουμε με αγωνία να μάθουμε νέα του. Ο Αλέξης είχε κάποια προσωπικά και επαγγελματικά προβλήματα που προσπαθούσε να διαχειριστεί και σε αυτό το κομμάτι είμαστε δίπλα του κι εγώ και η μητέρα του τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα αγαπητό παιδί και στο χώρο της δουλειάς του και θέλουμε να βρεθεί σύντομα», είχε πει στο protothema.gr ο πατέρας του Αλέξη Τσικόπουλου.
Κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζουν να σαρώνουν την περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά όπου εστιάζουν από την Πέμπτη 11.12.2025, οι αναζητήσεις και όχι μόνο, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα, το αυτοκίνητο του βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο χωριό Φρές του Δήμου Αποκορώνου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάποιο άλλο αντικείμενο ή ίχνος του 33χρονου που να οδηγεί σε κάποιο αποτέλεσμα.
