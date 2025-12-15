Κανένα ίχνος του 33χρονου γιατρού στο Ηράκλειο που αγνοείται, είχε εξαφανιστεί ξανά

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε όταν δεν εμφανίστηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο για την εφημερία του - Στο παρελθόν είχε εξαφανιστεί άλλες δύο φορές