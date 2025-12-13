Θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού στο Ηράκλειο, εκδόθηκε Silver Alert για τον Αλέξη Τσικόπουλο

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών στον Αποκόρωνα Χανίων, βρέθηκε το όχημά του, αλλά όχι ο ίδιος - Αγνοείται εδώ και 7 ημέρες - Τι λέει η μητέρα του στα τοπικά μέσα