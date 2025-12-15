Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Άρτα: Χιλιάδες κορμοί δέντρων έχουν καλύψει τη λίμνη Πουρναρίου μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις
Χιλιάδες κορμοί δέντρων έχουν καλύψει την επιφάνεια της λίμνης Πουρναρίου στην Άρτα, αποτέλεσμα των σφοδρών βροχοπτώσεων και των πλημμυρών του Νοεμβρίου. Η εικόνα αποκαλύπτει το μέγεθος του προβλήματος του μεταχρωματικού έλκους, που έχει αποδεκατίσει τα παραποτάμια δάση της περιοχής.
Η κατάσταση στη λίμνη Πουρναρίου αποτελεί καμπανάκι προειδοποίησης για τις αρμόδιες υπηρεσίες κι επισημαίνει την ανάγκη άμεσων μέτρων για την προστασία και την αναγέννηση των παραποτάμιων δασών.
Οι ειδικοί τονίζουν ότι η προστασία των παραποτάμιων δασών από κινδύνους που προκαλούν οι πλημμύρες και οι ισχυρές βροχοπτώσεις δεν αφορά μόνο το περιβάλλον, αλλά και τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινοτήτων.
Το μεταχρωματικό έλκος πλατάνου είναι μια καταστροφική ασθένεια που προκαλείται από τον μύκητα «Ceratocystis fimbriata f. sp. platani» και οδηγεί σε σταδιακή νέκρωση του δέντρου.
Σύμφωνα με τον Ζήση Αργυρόπουλο, περιβαλλοντολόγο και χημικό «το φθινόπωρο του 2003 βρέθηκε στην Ελλάδα η ασθένεια του «μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου». Η ασθένεια έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στην Ιταλία και τη Γαλλία, όπου πιθανολογείται ότι μπήκε από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Στην Ελλάδα πιθανόν να έχει εισαχθεί με πολλαπλασιαστικό υλικό. Το πλέον εμφανές σύμπτωμα είναι ο ξαφνικός μαρασμός ενός τμήματος της κόμης. Αυτό εμφανίζεται συνήθως την άνοιξη και το καλοκαίρι, που οι ανάγκες του φυτού σε νερό είναι αυξημένες. Τα φύλλα κιτρινίζουν πρόωρα και μαραίνονται· έτσι μπορούν να διακριθούν από τα γειτονικά υγιή φύλλα. Η κύρια μέθοδος μετάδοσης είναι η μόλυνση υγιών δέντρων μέσω πληγωμένων σημείων από μολυσμένα εργαλεία, ενώ η πρόληψη είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης. Μέχρι στιγμής υπολογίζεται ότι η μόλυνση έχει πλήξει πάνω από 70.000 δέντρα στην Ελλάδα».
Πηγή: Epiruspost
