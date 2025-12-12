Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση μετά από ημιβύθιση σκάφους αναψυχής στη μαρίνα Καλαμαριάς
Μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση μετά από ημιβύθιση σκάφους αναψυχής στη μαρίνα Καλαμαριάς
Η ρύπανση περιορίστηκε με πλωτό φράγμα - Ενημερώθηκε ο ιδιοκτήτης του σκάφους για την άμεση ανέλκυσή του
Μικρής έκτασης θαλάσσια ρύπανση προκλήθηκε μετά από την ημιβύθιση επαγγελματικού σκάφους αναψυχής ελληνικής σημαίας, το οποίο ήταν προσδεδεμένο στην μαρίνα της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.
Αμέσως στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο αντιμετώπισης ρύπανσης. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ παρατηρήθηκε μικρής έκτασης ρύπανση ιριδίζουσας μορφής, η οποία περιορίστηκε με πλωτό φράγμα και αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με χρήση υλικών απορρύπανσης. Παράλληλα ενημερώθηκε ο ιδιοκτήτης του σκάφους για την άμεση ανέλκυσή του. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.
Αμέσως στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο αντιμετώπισης ρύπανσης. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ παρατηρήθηκε μικρής έκτασης ρύπανση ιριδίζουσας μορφής, η οποία περιορίστηκε με πλωτό φράγμα και αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με χρήση υλικών απορρύπανσης. Παράλληλα ενημερώθηκε ο ιδιοκτήτης του σκάφους για την άμεση ανέλκυσή του. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα