Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Στο «κόκκινο» η ατμοσφαιρική ρύπανση σε Βόλο και Λάρισα, συστάσεις για τις ευπαθείς ομάδες
Μετρήσεις έδειξαν αυξημένες τιμές σε αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα, επικίνδυνα για καρδιοπαθείς και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα
Συναγερμός σήμανε στον Βόλο και τη Λάρισα, για αύξηση στην ατμοσφαιρική ρύπανση, που μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε ευπαθείς ομάδας που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα.
Οι συστάσεις αφορούν σε άτομα αυξημένου κινδύνου ανάλογα με τη μέση εικοσιτετράωρη τιμή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10).
Συγκεκριμένα, ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.
Υπερβάσεις στον ΒόλοΣυγκεκριμένα, υπερβάσεις στις τιμές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, καθώς με βάση τις μετρήσεις του σταθμού που βρίσκεται στο Διοικητήριο Βόλου και είναι ενταγμένος στο ΕΔΠΑΡ, ο ημερήσιος μέσος όρος των PM10 για την Τετάρτη 10-12-2025 και Πέμπτη 11-12-2025 παρουσίασε τιμές 61,2μg/m3 και 57,8μg/m3 αντίστοιχα, παρατηρήθηκε δηλαδή υπέρβαση του ορίου των 50μg/m3, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 51 και 75μg/m3.
Αυξημένες τιμές και στη ΛάρισαΠαράλληλα, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει το πληθυσμό της πόλης της Λάρισας, ότι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ 10 κατά την 11/12/25 είχαν υπερβεί το όριο των 50 μg/m3 και συγκεκριμένα ο μέσος ημερήσιος όρος στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) ήταν 64,45 μg/m3, στο σταθμό της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων δεν υπήρχε υπέρβαση και στο σταθμό του Διοικητηρίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) δεν υπήρχε υπέρβαση. Οι τιμές των ΑΣ 10 κυμάνθηκαν από 40,37 μg/m3 έως 150,59 μg/m3.
Συστάσεις και μέτρα προφύλαξηςΣτο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην έκδοση των απαραίτητων συστάσεων για την εφαρμογή βραχυπρόθεσμων μέτρων σύμφωνα με τις σχετικές ΚΥΑ.
