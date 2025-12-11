«Πρόσφερα τις πρώτες βοήθειες αλλά είχε πολλαπλά τραύματα»: Συγκλονίζει η ανάρτηση φίλου του DJ για το τροχαίο στην Βουλιαγμένης
«Πρόσφερα τις πρώτες βοήθειες αλλά είχε πολλαπλά τραύματα»: Συγκλονίζει η ανάρτηση φίλου του DJ για το τροχαίο στην Βουλιαγμένης
Ο 38χρονος Ζαχαρίας Φάμελος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Πέμπτης στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου στο ύψος της Γλυφάδας, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με ένα άλλο όχημα
Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του 38χρονου Ζαχαρία Φάμελου τόσο στους οικείους του όσο και σε ανθρώπους της αθηναϊκής μουσικής κοινότητας. Ο 38χρονος με καταγωγή από τον Πύργο Ηλείας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Πέμπτης στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου στο ύψος της Γλυφάδας, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με ένα άλλο όχημα.
Ο Ζακ όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι του ήταν ένας αγαπητός DJ και μουσικός παραγωγός... Όλοι μιλούν για έναν καλλιτέχνη που είχε γνώσεις πάνω σε πολλά είδη μουσικής.
Ένας από τους συναδέλφους του, ο Κώστας Σάλτης έγραψε στη σελίδα του στο Facebook ότι βρισκόταν στο σημείο του δυστυχήματος και προσπάθησε να βοηθήσει τον άτυχο Ζαχαρία, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.
«Εχθές το βράδυ σχολώντας από μαγαζί που παίζω (dj) στην Γλυφάδα ήμουν μάρτυρας ενός τροχαίου. Εκτός από DJ, λόγω της ιδιότητας μου (εκπαιδευμένος διασώστης) πρόσφερα τις πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς όμως ο Ζαχαρίας είχε πολλαπλά τραύματα. Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ πήγε κατευθείαν στο νοσοκομείο αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του», έγραψε.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με τη μηχανή στην οποία επέβαινε ο 38χρονος Ζαχαρίας. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας όπου κατέληξε.
Ο Ζαχαρίας:
Ο Ζακ όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι του ήταν ένας αγαπητός DJ και μουσικός παραγωγός... Όλοι μιλούν για έναν καλλιτέχνη που είχε γνώσεις πάνω σε πολλά είδη μουσικής.
Ένας από τους συναδέλφους του, ο Κώστας Σάλτης έγραψε στη σελίδα του στο Facebook ότι βρισκόταν στο σημείο του δυστυχήματος και προσπάθησε να βοηθήσει τον άτυχο Ζαχαρία, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.
«Εχθές το βράδυ σχολώντας από μαγαζί που παίζω (dj) στην Γλυφάδα ήμουν μάρτυρας ενός τροχαίου. Εκτός από DJ, λόγω της ιδιότητας μου (εκπαιδευμένος διασώστης) πρόσφερα τις πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς όμως ο Ζαχαρίας είχε πολλαπλά τραύματα. Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ πήγε κατευθείαν στο νοσοκομείο αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του», έγραψε.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με τη μηχανή στην οποία επέβαινε ο 38χρονος Ζαχαρίας. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας όπου κατέληξε.
Ο Ζαχαρίας:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα