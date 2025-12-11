Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Τραγωδία στη Βουλιαγμένης: Νεκρός μοτοσικλετιστής από σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο
Τραγωδία στη Βουλιαγμένης: Νεκρός μοτοσικλετιστής από σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο
Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας άφησε την τελευταία του πνοή στο Ασκληπιείο Βούλας όπου μεταφέρθηκε
Τροχαίο δυστύχημα με έναν 38χρονο να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε στις 1 τα ξημερώματα στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στο ύψος της Γλυφάδας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίεε το τροχαίο σημειώθηκε όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με τη μηχανή στην οποία επέβαινε ο 38χρονος
Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας όπου κατέληξε.
Μαρτυρία οδηγού ταξί που μετέφερε ο ΣΚΑΙ έκανε λόγο για παραβίαση του κόκκινου από το αυτοκίνητο που κινείτο επί της Ανδρέα Παπανδρέου με αποτέλεσμα να παρασύρει τη μηχανή με αναβάτη τον 38χρονο.
