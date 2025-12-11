Τραγωδία στη Βουλιαγμένης: Νεκρός μοτοσικλετιστής από σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο
Τροχαίο ατύχημα Λεωφόρος Βουλιαγμένης

Τραγωδία στη Βουλιαγμένης: Νεκρός μοτοσικλετιστής από σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο

Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας άφησε την τελευταία του πνοή στο Ασκληπιείο Βούλας όπου μεταφέρθηκε

Τραγωδία στη Βουλιαγμένης: Νεκρός μοτοσικλετιστής από σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο
Τροχαίο δυστύχημα με έναν 38χρονο να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε στις 1 τα ξημερώματα στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στο ύψος της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίεε το τροχαίο σημειώθηκε όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με τη μηχανή στην οποία επέβαινε ο 38χρονος

Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας όπου κατέληξε.

Μαρτυρία οδηγού ταξί που μετέφερε ο ΣΚΑΙ έκανε λόγο για παραβίαση του κόκκινου από το αυτοκίνητο που κινείτο επί της Ανδρέα Παπανδρέου με αποτέλεσμα να παρασύρει τη μηχανή με αναβάτη τον 38χρονο.
