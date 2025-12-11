Θρήνος στον Πύργο Ηλείας για τον 38χρονο Ζαχαρία που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Βουλιαγμένης
Θρήνος στον Πύργο Ηλείας για τον 38χρονο Ζαχαρία που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Βουλιαγμένης
Ο Ζαχαριας Φάμελος για αρκετά χρόνια είχε εργαστεί και ως DJ έχοντας εμφανίσεις σε γνωστούς χώρους της Αθήνας και άλλων πόλεων
Ο 38χρονος Ζαχαριας Φάμελος με καταγωγή από τον Πύργο Ηλειας είναι ο αναβάτης της μηχανής που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, στο ύψος της Γλυφάδας.
Ο Ζαχαριας Φάμελος για αρκετά χρόνια είχε ασχοληθεί με το djing έχοντας κάνει εμφανίσεις σε γνωστούς χώρους της Αθήνας και άλλων πόλεων. Σύμφωνα με το patrisnews.com δήλωνε συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής με κυκλοφορίες σε Ελλάδα και εξωτερικό ενώ παράλληλα διέθετε και την ιδιότητα του ηλεκτρονικού μηχανικού.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με τη μηχανή στην οποία επέβαινε ο 38χρονος.
Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας όπου κατέληξε.
