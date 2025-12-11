Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Στο Δικαστήριο της ΕΕ παραπέμπει την Ελλάδα η Κομισιόν για ελλιπή διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας
Στο Δικαστήριο της ΕΕ παραπέμπει την Ελλάδα η Κομισιόν για ελλιπή διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας
Οι πτήσεις είναι ασφαλείς, ωστόσο η Ελλάδα καλείται να αλλάξει συστήματα παρωχημένης τεχνολογίας, επισημαίνουν οι Βρυξέλλες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή η χώρα μας δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να καταρτίσει και να δημοσιεύσει διαδικασίες πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN) στους ελληνικούς αερολιμένες, όπως απαιτείται από συγκεκριμένο κανονισμό της ΕΕ.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «η εφαρμογή του κανονισμού PBN αποφέρει οφέλη όσον αφορά την ασφάλεια, τη χωρητικότητα, το περιβάλλον και την οικονομική αποδοτικότητα. Η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και διαδικασιών κατά τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας («ATM») βελτιώνει την ασφάλεια και παρέχει καλύτερα εργαλεία για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και τους χειριστές. Αυτό θα αυξήσει τη χωρητικότητα στον ελληνικό εναέριο χώρο και στα ελληνικά αεροδρόμια, πράγμα που σημαίνει λιγότερες καθυστερήσεις. Η εφαρμογή των διαδικασιών προσέγγισης PBN που λείπουν θα παράσχει κατακόρυφη καθοδήγηση στους χειριστές, η οποία θα αυξήσει την επίγνωση της κατάστασής εκ μέρους τους. Οι ικανότητες αυτές θα αυξήσουν την ασφάλεια και την προσβασιμότητα των αερολιμένων, ιδίως σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας».
Παράλληλα, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ σημειώνει ότι «η Ελλάδα δεν έχει δημοσιεύσει τις απαιτούμενες διαδικασίες προσέγγισης PBN σε 44 άκρα διαδρόμων, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν δημοσιευθεί έως τον Δεκέμβριο του 2020. Κάθε διάδρομος έχει δύο άκρα ανάλογα με την κατεύθυνση προς την οποία πορεύεται ο χειριστής όταν χρησιμοποιεί διάδρομο. Οι απαντήσεις των ελληνικών αρχών στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής του Απριλίου 2024 και στην αιτιολογημένη γνώμη του Δεκεμβρίου 2024 δεν παρείχαν ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή των διαδικασιών προσέγγισης PBN στους ελληνικούς αερολιμένες ούτε σχετικά με την εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων τα οποία θα έπρεπε να είχαν εφαρμόσει οι ελληνικές αρχές. Ενώ η Επιτροπή αναγνωρίζει τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή θεωρεί ότι η πρόοδος ήταν ανεπαρκής και, ως εκ τούτου, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Πηγές από τις Βρυξέλλες, εξηγώντας την παραπομπή της Ελλάδας για το συγκεκριμένο θέμα, σημειώνουν:
Ποιο είναι το ζήτημα με τη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι χρειάζονται διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Επί του παρόντος, η Ελλάδα υστερεί σε σχέση με άλλα κράτη μέλη ως προς τις εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς δεν πληροί τρεις κρίσιμες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί έως το 2020. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για καθυστερήσεις στην υιοθέτηση βασικών τεχνολογιών, όπως οι υπηρεσίες επικοινωνίας μέσω ζεύξης δεδομένων, η χρήση σύγχρονων ραντάρ, και η δημοσίευση διαδικασιών πλοήγησης βάσει επιδόσεων (Performance Based Navigation – PBN).
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών έχει υποβάλει στην Επιτροπή σχέδιο δράσης για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Με τις δράσεις αυτές, η ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) θα αρχίσει να ενσωματώνει σταδιακά τις τεχνολογίες και θα δημοσιεύσει τις απαιτούμενες διαδικασίες. Η ΥΠΑ υποβάλει τακτικά εκθέσεις προόδου, επιτρέποντας στην Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου δράσης και να αξιολογεί τους κινδύνους και τα διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν καθυστερήσεων.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) και τον EUROCONTROL.
Πηγές των Βρυξελλών υπογραμμίζουν ότι οι πτήσεις στην Ελλάδα είναι ασφαλείς, ωστόσο η Αθήνα καλείται να αντικαταστήσει παρωχημένης τεχνολογίας ραντάρ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι πτήσεις της πολιτικής αεροπορίας εκτελούνται βάσει των κοινών κανόνων της ΕΕ για την ασφάλεια της αεροπορίας, υπό την εποπτεία της ελληνικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, και με την υποστήριξη του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA). Ωστόσο, υπάρχει προβληματισμός διότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη εγκαταστήσει πλήρως τα προηγμένα ραντάρ που θα αντικαταστήσουν τα ραντάρ παρωχημένης τεχνολογίας. Επιπλέον, η Ελλάδα δεν έχει εφαρμόσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN). Εάν αυτά τα κενά αντιμετωπιστούν επειγόντως, η ασφάλεια θα ενισχυθεί περαιτέρω.
Ο εκσυγχρονισμός της τεχνολογίας στο σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας θα βελτιώσει την ασφάλεια και θα προσφέρει καλύτερα εργαλεία για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Αυτό με τη σειρά του θα αυξήσει τη χωρητικότητα στον ελληνικό εναέριο χώρο και στα ελληνικά αεροδρόμια, πράγμα που σημαίνει λιγότερες καθυστερήσεις.
Η βελτίωση της χωρητικότητας θα ωφελήσει επίσης την οικονομία της Ελλάδας, και ιδιαίτερα την τουριστική της βιομηχανία. Βελτιστοποιώντας τις διαδρομές υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας και τις διαδικασίες ενόργανης προσέγγισης, η χρήση διαδικασιών PBN στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και στις υπηρεσίες αεροναυτιλίας αποφέρει διάφορα οφέλη, όπως η βελτίωση της ασφάλειας, η αύξηση της χωρητικότητας, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και η αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας.
Οι χειρισμοί προσγείωσης στα ελληνικά αεροδρόμια επί του παρόντος είναι ασφαλείς. Ωστόσο, η εφαρμογή των διαδικασιών προσέγγισης PBN που λείπουν στους ελληνικούς αερολιμένες θα επιτρέπει στους κυβερνήτες να προσγειώνονται με κατακόρυφη καθοδήγηση, βελτιώνοντας περαιτέρω την ασφάλεια των πτητικών λειτουργιών, αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές από τις Βρυξέλλες.
