«Η μνήμη της δικαιώθηκε»: Ικανοποίηση στο δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια για την ενοχή του δολοφόνου της Γαρυφαλλιάς

Το γραφείο αναφέρει ότι συνέχισε την υπόθεση μετά τον θάνατο του ιδρυτή του, Αλέξη Κούγια, θεωρώντας την «ηθικό χρέος» προς τη μνήμη της Γαρυφαλλιάς

Δημήτρη Βέργο για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και επιβάλλοντας την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα όλους τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου περί μειωμένου καταλογισμού και βρασμού ψυχικής ορμής, καθώς και κάθε αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων.



Όπως επισημαίνει το δικηγορικό γραφείο, στη δίκη –η οποία ολοκληρώθηκε μετά από έξι συνεδριάσεις σε έντονο και φορτισμένο κλίμα– η οικογένεια της Γαρυφαλλιάς ήταν παρούσα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Σημειώνεται επίσης ότι το δικαστήριο δεν πείστηκε από την προσπάθεια του κατηγορουμένου και της υπεράσπισής του να εμφανιστεί ως άτομο με ψυχική νόσο.



Αλέξη Κούγια, θεωρώντας την «ηθικό χρέος» προς τη μνήμη της Γαρυφαλλιάς, ενώ ο συνεργάτης του, Αλέξης Μαυραϊδής, εκπροσώπησε την οικογένεια ενώπιον του δικαστηρίου. Στην ανακοίνωση εκφράζεται απόλυτη ικανοποίηση για την απόφαση, καθώς και ιδιαίτερη εκτίμηση προς την οικογένεια του θύματος για τη στάση της.



Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη Γαρυφαλλιά, για την οποία τονίζεται ότι «ήταν ένα εξαίρετο πλάσμα» που «σκόρπιζε χαρά και αγάπη», ενώ η σημερινή απόφαση χαρακτηρίζεται ως «ηθική δικαίωση» για τους δικούς της ανθρώπους. Το γραφείο επισημαίνει ακόμη ότι η συγκεκριμένη δικαστική κρίση στέλνει μήνυμα ότι η κοινωνία και η Δικαιοσύνη δεν ανέχονται τη βία σε βάρος των γυναικών και εκφράζει την ευχή η υπόθεση αυτή να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα για τον τερματισμό των γυναικοκτονιών.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου συνεργατών Αλέξιου Κούγια «Σήμερα, 11 Δεκεμβρίου 2025, μία ημέρα μετά τα γενέθλια της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, η οποία θα συμπλήρωνε τα 30 της χρόνια, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου εξέδωσε την απόφασή του για τη δολοφονία της. Η δίκη ολοκληρώθηκε μετά από έξι συνεδριάσεις, σε έντονο και συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα. Να σημειωθεί ότι οι γονείς και τα αδέλφια της Γαρυφαλλιάς έδωσαν το παρών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, βιώνοντας ξανά τον ανείπωτο πόνο της απώλειάς της.



Κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και τον καταδίκασε στην ανώτατη προβλεπόμενη ποινή, την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, απέρριψε ομόφωνα όλους τους ισχυρισμούς του περί μειωμένου καταλογισμού και περί βρασμού ψυχικής ορμής και απέρριψε ομόφωνα κάθε αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το Δικαστήριο δεν πείστηκε από την προσπάθεια του κατηγορουμένου και της υπεράσπισής του να εμφανιστεί ως άτομο με ψυχική νόσο που δεν αντιλαμβανόταν τον άδικο χαρακτήρα της αποτρόπαιας πράξης του.

Την οικογένεια εκπροσώπησε επάξια ενώπιον του Δικαστηρίου ο συνεργάτης μας, Αλέξης Μαυραϊδής, ως συνήγορος των υποστηριζόντων την κατηγορία.

Το γραφείο μας και ο συνήγορος Αλέξης Μαυραϊδής εκφράζουμε:

την απόλυτη ικανοποίησή μας για την εκδοθείσα απόφαση,

τον σεβασμό μας για την άρτια και υποδειγματική ακροαματική διαδικασία που διενεργήθηκε,

και πρωτίστως την απέραντη εκτίμησή μας προς την οικογένεια της Γαρυφαλλιάς —τους γονείς και τα τρία αδέλφια της— οι οποίοι στάθηκαν με αξιοπρέπεια, γενναιότητα και ευπρέπεια απέναντι σε μια τραγική δοκιμασία που καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε να ζει.

Πάνω απ’ όλα, όμως, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την οικογένεια της Γαρυφαλλιάς, ιδίως τη μητέρα της, Αλεξάνδρα Μάκου,

για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο γραφείο μας και για τον αγώνα που δίνει καθημερινώς με αξιοπρέπεια, ώστε να συνεχίσει να ακούγεται η φωνή της Γαρυφαλλιάς. Η στάση της, όπως και η στάση όλης της οικογένειας, υπήρξε πηγή δύναμης μέσα στον μεγαλύτερο δυνατό πόνο.

Σήμερα, η Δικαιοσύνη μίλησε. Η μνήμη της Γαρυφαλλιάς δικαιώθηκε και η σημερινή απόφαση αποτελεί μια ηθική δικαίωση για την οικογένειά της. Όπως προέκυψε και από την αποδεικτική διαδικασία, η Γαρυφαλλιά ήταν ένα εξαίρετο πλάσμα, ένα νέο κορίτσι που σκόρπιζε χαρά και αγάπη σε όλους γύρω της, με όνειρα, ευγένεια, καλοσύνη και μια ζωή μπροστά της που δεν πρόλαβε να ζήσει.

Η δικαστική αυτή κρίση δεν απαλύνει τον πόνο των γονιών και των αδελφών της, όμως αποτελεί ένα σαφές μήνυμα ότι η κοινωνία και η Δικαιοσύνη δεν ανέχονται καμία μορφή βίας εις βάρος των γυναικών.

Ευχόμαστε η δικαστική αυτή έκβαση να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα ώστε να μπει ένα τέλος στο φαινόμενο των γυναικοκτονιών, που έχει πληγώσει τόσες οικογένειες στη χώρα μας.

Με εκτίμηση και σεβασμό,

Δικηγορικό Γραφείο Συνεργατών Αλεξίου Κούγια»