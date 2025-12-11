Πόσο κοντά είμαστε σε μια συνάντηση κυβέρνησης-αγροτών, το Σάββατο στη Λάρισα η πανελλαδική σύσκεψη για το μέλλον των κινητοποιήσεων
Πόσο κοντά είμαστε σε μια συνάντηση κυβέρνησης-αγροτών, το Σάββατο στη Λάρισα η πανελλαδική σύσκεψη για το μέλλον των κινητοποιήσεων
Στη 12η ημέρα των κινητοποιήσεων, οι αγρότες ζητούν άμεση παρέμβαση από την κυβέρνηση για το κόστος παραγωγής, με στόχο την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και την επίλυση χρόνιων προβλημάτων
Διανύουμε αισίως τη 12η ημέρα των κινητοποιήσεων των αγροτών, με μπλόκα να έχουν σχηματιστεί σε όλη την Ελλάδα. Αυτή την εβδομάδα έχουμε μπει στο δεύτερο σκέλος των κινητοποιήσεων όπου οι αγρότες έχουν αποφασίσει κλιμάκωση, με ήπια χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός θέλουν να στείλουν ένα σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση για τις προθέσεις τους, αλλά από την άλλη δε θέλουν να τραβήξουν στα άκρα το σχοινί της κλιμάκωσης. Μια τέτοια κινητοποίηση ήταν ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου χθες το πρωί. Μια δράση χωρίς ακραία χαρακτηριστικά, η οποία ήταν πολύ εντυπωσιακή ως οργάνωση αλλά και ως εικόνα.
Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άνοιξε για ακόμη μια φορά το παράθυρο του διαλόγου προς τους αγρότες. Μάλιστα ζήτησε να υπάρχει εκπροσώπηση από όλα τα μπλόκα σε αυτή τη συνάντηση, σε μια προσπάθεια να ακούσει η κυβέρνηση όλες τις πλευρές του αγροτικού κινήματος.
Από την άλλη, οι αγρότες έχουν ήδη διαμηνύσει προς την κυβέρνηση πως θα προσερχόταν σε έναν διάλογο ο οποίος θα είχε τα εχέγγυα να απαντήσει στα ζητήματα που ταλανίζουν τον κλάδο τους πολλά χρόνια τώρα . Διαφορετικά λένε χαρακτηριστικά «δεν θέλουμε να κάνουμε μια συνάντηση για τσάι και συμπάθεια».
Είναι προφανές πως οι αγρότες ζητούν πριν από την όποια συνάντηση, η κυβέρνηση να ανακοινώσει το πακέτο στήριξης του πρωτογενούς τομέα που αφορά κατά κύριο λόγο στο κόστος παραγωγής. Δηλαδή σε φθηνότερες τιμές αγροτικού ρεύματος, σε αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα, αλλά θα ήθελαν και μια παρέμβαση της κυβέρνησης για τις πολύ χαμηλές τιμές ορισμένων προϊόντων.
Εκεί θα γίνει μια αποτίμηση των κινητοποιήσεων αλλά θα συζητήσουν και για το πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα, βάζοντας ως προτεραιότητα την κλιμάκωση του αγώνα τους, αν στον ορίζοντα δεν υπάρχει μια πρόταση για συνάντηση όπου θα δίνει απαντήσεις στα σοβαρά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.
Ο διάλογος και οι προϋποθέσεις
Συντονισμός και αποφάσεις για τις κινητοποιήσειςΑυτήν την εβδομάδα δύο κλιμάκια στελεχών και διοργανωτών των κινητοποιήσεων ταξίδεψαν προς βορρά και προς νότο προκειμένου να συναντηθούν με συναδέλφους τους από τα 50 μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη την Ελλάδα. Εκεί άκουσαν και κατέγραψαν τα προβλήματα των αγροτών κάθε περιοχής, ώστε να τα ενσωματώσουν και να τα αναδείξουν σε μια πιθανή συνάντηση με το κυβερνητικό στρατόπεδο. Μάλιστα κάλεσαν τους συναδέλφους τους να δώσουν το παρόν στην πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στη Νίκαια της Λάρισας.
