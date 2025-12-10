Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Παγώνη: Σταματήστε να κατηγορείτε τον Γεωργιάδη, έχει κάνει τις περισσότερες προσλήψεις
«Θέλουμε μόνιμο προσωπικό όσο γίνεται πιο γρήγορα και να τρέξουν οι κρίσεις των γιατρών»
Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της Υγείας, μίλησε στο MEGA η Ματίνα Παγώνη εστιάζοντας στην ανάγκη για ενίσχυση του προσωπικού, ενώ παράλληλα μίλησε για το έργο του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδης.
«Θα ζητήσουμε ακόμα από τον υπουργό προσωπικό, θέλουμε ακόμα μόνιμο προσωπικό, είναι σωστό που γίνονται οι ανακαινίσεις στα νοσοκομεία, που έμπαινες μέσα και ντρεπόσουν. Θέλουμε επιπλέον χρηματοδότηση» είπε και ακολούθως υπεραμύνθηκε των επιλογών του κ. Γεωργιάδη: «Σταματήστε να κατηγορείται τον υπουργό. Έχει δώσει και έχει κάνει πολλά. Έχει κάνει τις περισσότερες προσλήψεις, και ειδικά επικουρικού προσωπικού, που έχουν γίνει. Έγιναν πολλές προσλήψεις επί covid για να είμαστε δίκαιοι.
Απλώς θέλουμε μόνιμο προσωπικό όσο γίνεται πιο γρήγορα και να τρέξουν οι κρίσεις των γιατρών. Είναι μεγάλο πρόβλημα και θέλουμε να τρέξουνε. Αυτό εξαρτάται και από εμάς, που είμαστε στα συμβούλια κρίσεων για να προσληφθούν και οι γιατροί και οι νοσηλευτές άμεσα».
