Παγώνη: Σταματήστε να κατηγορείτε τον Γεωργιάδη, έχει κάνει τις περισσότερες προσλήψεις

Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της Υγείας, μίλησε στο MEGA η Ματίνα Παγώνη εστιάζοντας στην ανάγκη για ενίσχυση του προσωπικού, ενώ παράλληλα μίλησε για το έργο του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδης.

«Θα ζητήσουμε ακόμα από τον υπουργό προσωπικό, θέλουμε ακόμα μόνιμο προσωπικό, είναι σωστό που γίνονται οι ανακαινίσεις στα νοσοκομεία, που έμπαινες μέσα και ντρεπόσουν. Θέλουμε επιπλέον χρηματοδότηση» είπε και ακολούθως υπεραμύνθηκε των επιλογών του κ. Γεωργιάδη: «Σταματήστε να κατηγορείται τον υπουργό. Έχει δώσει και έχει κάνει πολλά. Έχει κάνει τις περισσότερες προσλήψεις, και ειδικά επικουρικού προσωπικού, που έχουν γίνει. Έγιναν πολλές προσλήψεις επί covid για να είμαστε δίκαιοι.

Απλώς θέλουμε μόνιμο προσωπικό όσο γίνεται πιο γρήγορα και να τρέξουν οι κρίσεις των γιατρών. Είναι μεγάλο πρόβλημα και θέλουμε να τρέξουνε. Αυτό εξαρτάται και από εμάς, που είμαστε στα συμβούλια κρίσεων για να προσληφθούν και οι γιατροί και οι νοσηλευτές άμεσα».

