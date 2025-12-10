Καλύβια: Το σκληρό προφίλ του Κρητικού με τα καλάσνικοφ και η έρευνα για το χτύπημα που ετοίμαζε
Καλύβια: Το σκληρό προφίλ του Κρητικού με τα καλάσνικοφ και η έρευνα για το χτύπημα που ετοίμαζε
O συλληφθείς, που είχε στραγγαλίσει μία 74χρονη όταν ήταν 16 ετών, φαίνεται να ετοίμαζε κάτι «μεγάλο» σύμφωνα με τις Αρχές
Την πλήρη δράση του Κρητικού που συνελήφθη στα Καλύβια μετά τον εντοπισμό κλεμμένου αυτοκινήτου που ήταν «φορτωμένο» με καλάσνικοφ, πιστόλια και μπιτόνια με βενζίνη προσπαθούν να σκιαγραφήσουν οι ερευνητές του αποκαλούμενου ελληνικού FBI.
Οι αστυνομικοί εμφανίζονται πεπεισμένοι πως -δεδομένου του πολεμικού εξοπλισμού που εντοπίστηκε- ο κατηγορούμενος ετοίμαζε κάτι «μεγάλο» που προφανώς είχε να κάνει με δολοφονική επίθεση σε κάποιον αντίπαλο. Αυτό που προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τώρα είναι το πλέγμα επικοινωνιών του προκειμένου να φθάσουν σε τυχόν συνεργάτες του.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν καθώς έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές για ανθρωποκτονία, απόδραση, οπλισμό, βιασμό και ενδοοικογενειακή βία.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-detnp6cohpw1)
Συγκεκριμένα ο άνδρας είχε μπει για πρώτη φορά στη φυλακή το 2006 για ανθρωποκτονία, καθώς, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε στραγγαλίσει μία 74χρονη όταν ήταν 16 ετών. Για την πράξη αυτή είχε καταδικαστεί και εξέτιε ποινή κάθειρξης.
Η ηλικιωμένη γυναίκα, που καταγόταν από τα Απομαρμά Ηρακλείου, είχε παντρευτεί στη Γέργερη, όπου έμενε μόνη μετά τον θάνατο του συζύγου της. Είχαν περάσει δύο ημέρες που δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα και ο αδελφός της ξεκίνησε γεμάτος ανησυχία για το σπίτι της. Μπαίνοντας μέσα την βρήκε νεκρή, ημίγυμνη στο κρεβάτι, με ένα μανταλάκι στη μύτη και το στόμα φραγμένο με χαρτιά. Αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία.
Η άτυχη γυναίκα είχε καταλήξει από ασφυξία και, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, είχε βιαστεί. Ο ιατροδικαστής πήρε υλικό από τα νύχια της και βρήκε ίχνη DNA που δεν ανήκε σ’ αυτήν. Όπως όλα έδειχναν, είχε προσπαθήσει να αμυνθεί, αλλά δεν κατάφερε να αντισταθεί στη μοίρα της.
Τα αποτυπώματα του ταυτοποιήθηκαν με αυτά που είχαν βρεθεί στην κουζίνα και την κρεβατοκάμαρα του σπιτιού της ηλικιωμένης γυναίκας.
Οι αστυνομικοί εμφανίζονται πεπεισμένοι πως -δεδομένου του πολεμικού εξοπλισμού που εντοπίστηκε- ο κατηγορούμενος ετοίμαζε κάτι «μεγάλο» που προφανώς είχε να κάνει με δολοφονική επίθεση σε κάποιον αντίπαλο. Αυτό που προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τώρα είναι το πλέγμα επικοινωνιών του προκειμένου να φθάσουν σε τυχόν συνεργάτες του.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν καθώς έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές για ανθρωποκτονία, απόδραση, οπλισμό, βιασμό και ενδοοικογενειακή βία.
Συγκεκριμένα ο άνδρας είχε μπει για πρώτη φορά στη φυλακή το 2006 για ανθρωποκτονία, καθώς, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε στραγγαλίσει μία 74χρονη όταν ήταν 16 ετών. Για την πράξη αυτή είχε καταδικαστεί και εξέτιε ποινή κάθειρξης.
Η ηλικιωμένη γυναίκα, που καταγόταν από τα Απομαρμά Ηρακλείου, είχε παντρευτεί στη Γέργερη, όπου έμενε μόνη μετά τον θάνατο του συζύγου της. Είχαν περάσει δύο ημέρες που δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα και ο αδελφός της ξεκίνησε γεμάτος ανησυχία για το σπίτι της. Μπαίνοντας μέσα την βρήκε νεκρή, ημίγυμνη στο κρεβάτι, με ένα μανταλάκι στη μύτη και το στόμα φραγμένο με χαρτιά. Αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία.
Η άτυχη γυναίκα είχε καταλήξει από ασφυξία και, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, είχε βιαστεί. Ο ιατροδικαστής πήρε υλικό από τα νύχια της και βρήκε ίχνη DNA που δεν ανήκε σ’ αυτήν. Όπως όλα έδειχναν, είχε προσπαθήσει να αμυνθεί, αλλά δεν κατάφερε να αντισταθεί στη μοίρα της.
Τα αποτυπώματα του ταυτοποιήθηκαν με αυτά που είχαν βρεθεί στην κουζίνα και την κρεβατοκάμαρα του σπιτιού της ηλικιωμένης γυναίκας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE