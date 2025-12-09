Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Ο πρώτος απολογισμός

Μία μεγάλη επένδυση στο μέλλον της εκπαίδευσης με 12 Σχολεία, 33.000τ.μ., 201 σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας και 38 νέα εργαστήρια





Με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς 2025-26, τα πρώτα 12 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία υποδέχθηκαν τους μαθητές σε 4 περιφέρειες της χώρας, συνδυάζοντας την ποιότητα της εκπαίδευσης με τον κοινωνικό χαρακτήρα.







Στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Ξηροκρήνης, λειτουργούν το 12ο Ημερήσιο Γυμνάσιο και το 16ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Περικλής Στεφανίδης».



Στην Κοζάνη, λειτουργούν το 3ο Ημερήσιο Γυμνάσιο και το 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο, ενώ στην Ξάνθη, το 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο και το 2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο.



θα ενταχθούν σταδιακά έως 22 εν λειτουργία σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή έντεκα Γυμνάσια και έντεκα Γενικά Λύκεια σε όλη την επικράτεια, από τα οποία θα επωφεληθούν περισσότεροι από 22.000 μαθητές.



Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία σε αριθμούς Μετά τις εντατικές προσπάθειες αναβάθμισης των σχολικών υποδομών το φετινό καλοκαίρι, μέσα σε μόλις 40 ημέρες ολοκληρώθηκαν έργα σε κτηριακές εγκαταστάσεις και σχολικούς χώρους συνολικής επιφάνειας 33.000 τ.μ.



Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν την ανακαίνιση προαυλίων και κοινόχρηστων χώρων, εργαστηρίων, αιθουσών διδασκαλίας και γραφείων διδακτικού προσωπικού, την προμήθεια και εγκατάσταση νέου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων, την τοποθέτηση σύγχρονη ψηφιακού εξοπλισμού, όπως διαδραστικών πινάκων και ηλεκτρονικών υπολογιστών τελευταίας τεχνολογίας.



Κλείσιμο



- 201 σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας

- 2.651 εργονομικά θρανία

- 264 έδρες καθηγητών

Ένα νέο μοντέλο γυμνασίων και λυκείων, που θέτουν στο επίκεντρο το μαθητή και τον εκπαιδευτικό, έχουν φέρει τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.), η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που ξεκίνησαν να λειτουργούν για πρώτη φορά φέτος με στόχο την αναβάθμιση της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης.Με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς 2025-26,, συνδυάζοντας την ποιότητα της εκπαίδευσης με τον κοινωνικό χαρακτήρα.Πιο αναλυτικά, στην Αττική είναι το 52ο Ημερήσιο Γυμνάσιο και το 52ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αθηνών στον Κολωνό, το 3ο Ημερήσιο Γυμνάσιο και το 7ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αχαρνών στο Μενίδι, καθώς και το 5ο Ημερήσιο Γυμνάσιο και το 5ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Περιστερίου «Οδυσσέας Ελύτης».Στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Ξηροκρήνης, λειτουργούν το 12ο Ημερήσιο Γυμνάσιο και το 16ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Περικλής Στεφανίδης».Στην Κοζάνη, λειτουργούν το 3ο Ημερήσιο Γυμνάσιο και το 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο, ενώ στην Ξάνθη, το 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο και το 2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο.Στο δίκτυο,, δηλαδή έντεκα Γυμνάσια και έντεκα Γενικά Λύκεια σε όλη την επικράτεια, από τα οποία θα επωφεληθούν περισσότεροι από 22.000 μαθητές.Μετά τις εντατικές προσπάθειες αναβάθμισης των σχολικών υποδομών το φετινό καλοκαίρι, μέσα σε μόλις 40 ημέρες ολοκληρώθηκαν έργα σε κτηριακές εγκαταστάσεις και σχολικούς χώρους συνολικής επιφάνειας 33.000 τ.μ.Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν την ανακαίνιση προαυλίων και κοινόχρηστων χώρων, εργαστηρίων, αιθουσών διδασκαλίας και γραφείων διδακτικού προσωπικού, την προμήθεια και εγκατάσταση νέου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων, την τοποθέτηση σύγχρονη ψηφιακού εξοπλισμού, όπως διαδραστικών πινάκων και ηλεκτρονικών υπολογιστών τελευταίας τεχνολογίας.Συγκεκριμένα,- 201 σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας- 2.651 εργονομικά θρανία- 264 έδρες καθηγητών

- 26 καινούρια γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλεϊ

- 38 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια

- 7.190 νέες καρέκλες

- 123 ερμάρια

- 59 διαδραστικοί πίνακες



Οι Όμιλοι και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Εκτός του βασικού προγράμματος, στα ΔΗΜ.Ω.Σ. ξεκίνησαν να λειτουργούν οι Όμιλοι και τα Σύνολα, με πρόσθετα αντικείμενα στις Θετικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στις Γλώσσες, στην Τέχνη, στον Πολιτισμό και στον Αθλητισμό, καθώς και με ενισχυτική διδασκαλία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.



Παράλληλα, δρομολογήθηκαν σταδιακά δράσεις με στόχο την ενίσχυση και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, με βάση την προηγούμενη διερεύνηση των αναγκών τους σε επιμορφώσεις για τη διαρκή βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην υλοποίηση των Ομίλων και Συνόλων.



Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών περιλαμβάνουν τις εξής θεματικές:



- Συμπεριληπτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, με έμφαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στη διαχείριση της ετερογένειας και στην προαγωγή της ισότιμης μάθησης

- Ψηφιακός εγγραμματισμός, που περιλαμβάνει εκπαίδευση στη χρήση του εργαλείου ASC Timetable και στην αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων (IWB training) μέσα στην τάξη.

- Τεχνητή Νοημοσύνη, με στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών – και σταδιακά και μαθητών – με δεξιότητες και εργαλεία για την υπεύθυνη, δημιουργική και παιδαγωγικά ουσιαστική αξιοποίησης της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στη διδασκαλία και στη μάθηση.



Επιπλέον, αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα ένα νέο πρόγραμμα υποτροφιών αποκλειστικά για τους εκπαιδευτικούς του δικτύου ΔΗΜ.Ω.Σ., το οποίο θα προβλέπει τη χορήγηση 12 υποτροφιών ετησίως για κάλυψη διδάκτρων έως 5.000 ευρώ για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε ελληνικά ΑΕΙ.



Δυνατότητες για τους μαθητές των ΔΗΜ.Ω.Σ. Οι μαθητές των Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και την εμπειρία των υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση μέσα από το πρόγραμμα ‘Οι κάτοικοι της Πόλης του Αύριο στις σχολικές τάξεις του Σήμερα’, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Υποτρόφων Ιδρύματος Ωνάση και τον εκπαιδευτικό οργανισμό The Tipping Point in Education.



Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές και μαθήτριες σε όλη την Ελλάδα να γνωρίσουν επαγγελματικές διεξόδους σε κλάδους όπως η έρευνα, ο πολιτισμός, η επιχειρηματικότητα, οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, οι φυσικές επιστήμες και η τεχνολογία, να ενημερωθούν για τις σύγχρονες πτυχές ακαδημαϊκών κλάδων και επαγγελμάτων, να εμπνευστούν από τα επιτεύγματα των υποτρόφων και, κατά συνέπεια, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.



Τέλος, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, προβλέπεται η θέσπιση βραβείων αριστείας για μαθητές και μαθήτριες με κορυφαίες επιδόσεις, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας την επιμονή, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία μέσα στις σχολικές τάξεις.



Το όραμα των ΔΗΜ.Ω.Σ. Τα ΔΗΜ.Ω.Σ. δεν περιορίζονται στις βελτιωμένες υποδομές αλλά στοχεύουν στη ριζική ανανέωση της δημόσιας εκπαίδευσης μέσα από την επένδυση στην επιμόρφωση, στην ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και σε καινοτόμες δράσεις.



«Η υλική υποδομή είναι μόνο το θεμέλιο», δηλώνει ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Σ.Παπαδημητρίου, το οποίο φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια κοινωφελούς προσφοράς στην Παιδεία, την Υγεία και τον Πολιτισμό. «Για εμάς, πιο μεγάλη σημασία έχουν οι μαθητές και οι καθηγητές. Οι

εκπαιδευτικοί είναι που κάνουν το καλό σχολείο και όχι οι όμορφα βαμμένοι τοίχοι. Είμαστε στο πλευρό τους, ώστε να τους στηρίξουμε με συγκεκριμένα μέτρα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα Ωνάσεια Σχολεία θα είναι καταλύτης, ώστε να γίνουν ακόμη καλύτερα και τα υπόλοιπα δημόσια σχολεία της χώρας», υπογραμμίζει ο ίδιος.

