Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας που απείλησε διαιτητές
Το περιστατικό σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2024 - Ο 64χρονος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 16 μηνών, χωρίς 3ετή αναστολή
Πρόεδρος ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού σωματείου της Θεσσαλονίκης καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 16 μηνών, χωρίς 3ετή αναστολή, επειδή εισέβαλε μετά τη λήξη αναμέτρησης της ομάδας του στον χώρο των αποδυτηρίων των διαιτητών και κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους.
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου δικάστηκε η υπόθεση, δεν αναγνώρισε στον 64χρονο κατηγορούμενο κανένα ελαφρυντικό και αποφάσισε την έκτιση της ποινής του.
Με ξεχωριστή διαδικασία όμως ενώπιον εισαγγελέα - και επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους - ο ίδιος κατέθεσε αίτημα αναστολής εκτέλεσης της ποινής που έγινε δεκτό και ισχύει για 1 μήνα. Υπό αυτές τις συνθήκες μένει ελεύθερος τώρα και εφόσον δεν μεσολαβήσει κάποιο άλλο ένδικο μέσο θα πρέπει να εκτίσει την ποινή μετά το πέρας των 30 ημερών.
Για το ίδιο συμβάν, το οποίο εκτυλίχθηκε τον Οκτώβριο του 2024, κατέστη κατηγορούμενος και ο γιος του που αθωώθηκε από το δικαστήριο.
Στην απολογία του ο 64χρονος αρνήθηκε τις εις βάρος τους αποδιδόμενες πράξεις (παράνομη είσοδο σε αθλητικές εγκαταστάσεις, βιαιοπραγία και απειλή, με τον αθλητικό νόμο), τονίζοντας ότι επιχείρησε να λειτουργήσει ως «ασπίδα προστασίας» επειδή υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες από τους οπαδούς για τις διαιτητικές αποφάσεις.
