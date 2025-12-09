Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Οι αγρότες κλείνουν και σήμερα το μεσημέρι τον κόμβο στο Δερβένι στη Θεσσαλονίκη
θα μείνει κλειστός για μία ώρα
Σε συμβολικό αποκλεισμό μιας ώρας, από τη μία το μεσημέρι, στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς, προχωρούν και σήμερα αγρότες των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και Ωραιοκάστρου.
Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, ο στόχος των κινητοποιήσεών τους είναι η συνέχιση του αγώνα για τα αιτήματά τους, με ελάχιστη δυνατή διατάραξη της κυκλοφορίας και διατήρηση της κοινωνικής ισορροπίας ανάμεσα στη διαμαρτυρία και την καθημερινότητα των πολιτών.
Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες της Τροχαίας που βρίσκεται στο σημείο και κατευθύνει τους διερχόμενους σε εναλλακτικές διαδρομές.
