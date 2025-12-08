Μια κούπα καφέ, μια αφορμή για ισότητα - Με δράσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα και δημιουργούν νέες δυνατότητες, ο NESCAFÉ® προάγει την ισότιμη συμμετοχή και την εμπειρία μάθησης.
Μαζικές ακυρώσεις επισκέψεων στον Μύλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα λόγω των μπλόκων των αγροτών
Κλείνουν και παρακαμπτήριους στις εθνικές οδούς οι αγρότες - Οι τοπικές αγορές σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα εκφράζουν ανησυχία
Αισθητή είναι η πτώση της τουριστικής κίνησης σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα, καθώς τα απανωτά αγροτικά μπλόκα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας λειτουργούν αποτρεπτικά για όσους σχεδίαζαν εκδρομές στην περιοχή.
Παρά την αρχική κίνηση των τοπικών αγροτών, οι οποίοι αποφάσισαν να μην κλείσουν το οδικό δίκτυο στο Μεγαλοχώρι αλλά να μεταφέρουν το μπλόκο στον Ε65, η εικόνα παραμένει προβληματική για τους επαγγελματίες του τουρισμού.
Στον Μύλο των Ξωτικών, το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της χώρας, ήδη καταγράφεται σημαντική μείωση επισκεπτών. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο για το προσεχές Σαββατοκύριακο έχουν ακυρωθεί περίπου 60 λεωφορεία, που θα έφερναν χιλιάδες επισκέπτες στην πόλη.
Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η Καλαμπάκα, όπου ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα δέχονται μαζικές ακυρώσεις, καθώς πολλοί ταξιδιώτες δεν θέλουν να ρισκάρουν καθυστερήσεις ή ταλαιπωρία στους δρόμους.
Όπως μεταδίδει το thenewspaper.gr, σημαντική μερίδα των εκδρομέων επιλέγει τελικά τον Βόλο, όπου η πρόσβαση παραμένει ευκολότερη και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η παραθαλάσσια πόλη της Μαγνησίας, με στολισμένο κέντρο και πλούσιο πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, φαίνεται να κερδίζει έδαφος ως ασφαλής και ελκυστικός προορισμός της τελευταίας στιγμής.
Οι τοπικές αγορές σε Τρίκαλα και Καλαμπάκα εκφράζουν ανησυχία, τονίζοντας ότι η εορταστική περίοδος αποτελεί παραδοσιακά μια από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων του χρόνου.
Την ίδια ώρα, υπάρχουν αναφορές στα social media για πολλές ακυρώσεις από τουριστικά λεωφορεία που προγραμμάτιζαν να ταξιδέψουν στην περιοχή, ενώ ορισμένες εταιρείες έχουν ακυρώσει και συνέδρια που είχαν προγραμματιστεί στη Λίμνη Πλαστήρα.
Ο σχεδιασμός προβλέπει, επίσης, και αποκλεισμό - την Τετάρτη - του λιμανιού του Βόλου και από τη στεριά και από τη θάλασσα.
Όπως έγραψε το πρωί της Δευτέρας το protothema.gr, τόσο στο Μέγαρο Μαξίμου, όσο και στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης περιμένουν κάποια νύξη από μέρους των μπλόκων για την πιθανή μορφή της εκπροσώπησης τους σε έναν διάλογο με την κυβέρνηση, όμως αυτή ακόμα δεν έχει γίνει.
Κλείνουν και παρακαμπτήριους στις εθνικές οδούς οι αγρότεςΣημειώνεται ότι οι αγρότες αναμένεται να προχωρήσουν σε ολιγόωρους αποκλεισμούς και παρακαμπτηρίων εθνικών οδών αποκόπτοντας πλήρως την κυκλοφορία ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αποκλεισμοί σε τελωνεία της βόρειας Ελλάδας.
Ο σχεδιασμός προβλέπει, επίσης, και αποκλεισμό - την Τετάρτη - του λιμανιού του Βόλου και από τη στεριά και από τη θάλασσα.
Όπως έγραψε το πρωί της Δευτέρας το protothema.gr, τόσο στο Μέγαρο Μαξίμου, όσο και στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης περιμένουν κάποια νύξη από μέρους των μπλόκων για την πιθανή μορφή της εκπροσώπησης τους σε έναν διάλογο με την κυβέρνηση, όμως αυτή ακόμα δεν έχει γίνει.
