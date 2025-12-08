Οι αγρότες «παίζουν καθυστέρηση» και αυξάνουν τα μπλόκα, η κυβέρνηση εκπέμπει σήμα διαλόγου

Σε συμβολικό κλείσιμο για δύο ώρες και των παρακαμπτηρίων της ΠΑΘΕ θα προχωρήσει σήμερα το μπλόκο της Νίκαιας