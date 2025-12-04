ΕΕΕΔΕΕ: Πάνω από 433.000 ζώα έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Ανάπτυξης Ευλογιά Ευλογιά των αιγοπροβάτων Αιγοπρόβατα Κτηνίατροι

ΕΕΕΔΕΕ: Πάνω από 433.000 ζώα έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Ο μεγαλύτερος αριθμός νέων κρουσμάτων την εβδομάδα 24–30 Νοεμβρίου καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας

ΕΕΕΔΕΕ: Πάνω από 433.000 ζώα έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
7 ΣΧΟΛΙΑ
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων δίνουν σήμερα στη δημοσιότητα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για την πορεία της νόσου στη χώρα, όπως προκύπτουν από τα δεδομένα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, για το διάστημα από τον Αύγουστο 2024 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2025:

• έχουν καταγραφεί 1.834 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων,
• σε 2.270 εκτροφές σε όλη τη χώρα,
• ενώ έχουν θανατωθεί 433.229 ζώα, στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Για την τελευταία εβδομάδα αναφοράς (24–30 Νοεμβρίου 2025) καταγράφηκαν 80 νέα κρούσματα σε δεκαεπτά (17) Περιφερειακές Ενότητες, βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων. Πρόκειται για τις Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Αχαΐας, Δράμας, Έβρου, Ηλείας, Ημαθίας, Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας & Σποράδων, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών και Τρικάλων.
ΕΕΕΔΕΕ: Πάνω από 433.000 ζώα έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων


Κλείσιμο
Ο μεγαλύτερος αριθμός νέων κρουσμάτων την εβδομάδα 24–30 Νοεμβρίου καταγράφηκε στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (37), ενώ σημαντικός αριθμός κρουσμάτων παρατηρήθηκε επίσης στις Π.Ε. Λάρισας, Ηλείας, Ν. Αχαΐας, Ξάνθης, Σερρών και Ροδόπης.

Αναλυτικά, βάσει της ημερομηνίας επιβεβαίωσης των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, την ίδια εβδομάδα καταγράφηκαν:

• 31 κρούσματα στις 26/11/2025,
• 22 κρούσματα στις 27/11/2025,
• 27 κρούσματα στις 28/11/2025.

ΕΕΕΔΕΕ: Πάνω από 433.000 ζώα έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή συνεχίζουν την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης της νόσου, με έμφαση:

• στην αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές,
• στην ενίσχυση και στο συντονισμό των κτηνιατρικών και ελεγκτικών υπηρεσιών,
• στη στενή συνεργασία με τις Περιφέρειες και τις αρμόδιες αρχές,
• και στη στήριξη των κτηνοτρόφων που πλήττονται.

ΕΕΕΔΕΕ: Πάνω από 433.000 ζώα έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται τακτικά από το ΥΠΑΑΤ για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

Επισυνάπτονται πίνακες και χαρτογραφική απεικόνιση της πορείας της νόσου ανά Περιφερειακή Ενότητα, καθώς και η ανάλυση των κρουσμάτων για την εβδομάδα 24–30 Νοεμβρίου 2025.

ΕΕΕΔΕΕ: Πάνω από 433.000 ζώα έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης