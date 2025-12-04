ΕΕΕΔΕΕ: Πάνω από 433.000 ζώα έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

• 27 κρούσματα στις 28/11/2025.Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή συνεχίζουν την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης της νόσου, με έμφαση:• στην αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές,• στην ενίσχυση και στο συντονισμό των κτηνιατρικών και ελεγκτικών υπηρεσιών,• στη στενή συνεργασία με τις Περιφέρειες και τις αρμόδιες αρχές,• και στη στήριξη των κτηνοτρόφων που πλήττονται.Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται τακτικά από το ΥΠΑΑΤ για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.Επισυνάπτονται πίνακες και χαρτογραφική απεικόνιση της πορείας της νόσου ανά Περιφερειακή Ενότητα, καθώς και η ανάλυση των κρουσμάτων για την εβδομάδα 24–30 Νοεμβρίου 2025.