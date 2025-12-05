Θρίλερ με αυτοκίνητο που βρέθηκε αναποδογυρισμένο σε κανάλι στον Σταφιδόκαμπο της Ανδραβίδας, δείτε φωτογραφίες
Θρίλερ με αυτοκίνητο που βρέθηκε αναποδογυρισμένο σε κανάλι στον Σταφιδόκαμπο της Ανδραβίδας, δείτε φωτογραφίες

Το όχημα εντοπίστηκε άδειο, αγωνία για την τύχη των επιβατών του

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη το απόγευμα της Παρασκευής στο χωριό Σταφιδόκαμπος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης. Όπως αναφέρει το ilialive.gr, σήμερα το απόγευμα εντοπίστηκε μέσα σε κανάλι αναποδογυρισμένο ένα αυτοκίνητο τύπου τζιπ.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρχές όπου κατάφεραν να σηκώσουν το αυτοκίνητο, στο οποίο δεν υπάρχει κανένα άτομο μέσα.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, αυτή την ώρα γίνεται έρευνα και στο κανάλι μήπως άτομο ή άτομα που βρίσκονταν μέσα στο όχημα εκτινάχτηκαν από αυτό.

Παράλληλα εξετάζεται και το σενάριο ο οδηγός του οχήματος να το έριξε στο κανάλι και να το εγκατέλειψε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανότατα αλλοδαποί εργάτες γης έπεσαν με το τζιπ στο κανάλι και το εγκατέλειψαν χωρίς να ενημερώσουν τις αρχές.
