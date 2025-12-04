25 μήνες φυλακή σε 40χρονο κρατούμενο στον Βόλο που... δάγκωσε αστυνομικό

Το περιστατικό συνέβη μέσα στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, ο κρατούμενος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι δεν είχε πάρει τα χάπια του