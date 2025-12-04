Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
25 μήνες φυλακή σε 40χρονο κρατούμενο στον Βόλο που... δάγκωσε αστυνομικό
Το περιστατικό συνέβη μέσα στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, ο κρατούμενος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι δεν είχε πάρει τα χάπια του
Σε 25 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε από το Αυτόφωτο Μονομελές Βόλου ένας 40χρονος κρατούμενος που, μεταξύ άλλων, επιτέθηκε και... δάγκωσε έναν αστυνομικό μέσα στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας.
Σύμφωνα με το gegonota.news, ο 40χρονος είχε συλληφθεί για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της μητέρας του, γιατί του σέρβιρε... πολύ ζεστό φαγητό.
Σε «περίεργη» ψυχολογική κατάστασηΑστυνομικοί κατέθεσαν ότι από το Σάββατο, οπότε συνελήφθη, ο 40χρονος ήταν σε «περίεργη» ψυχολογική κατάσταση και για να τον κρατούν ήρεμο του επέτρεπαν πράγματα που κανονικά απαγορεύονται, ακόμη και να έχει κινητό. «Τον είχαμε σαν ξενοδοχείο», είπε χαρακτηριστικά ένας από τους αστυνομικούς.
Όλα ανατράπηκαν το πρωί της Τρίτης, όταν του ζήτησαν να παραδώσει το κινητό. Εκείνος άρχισε να απειλεί και να βρίζει, χτύπησε με αγκωνιά τον αστυνομικό που τον συνόδευε από την τουαλέτα και αντιδρούσε σε κάθε προσπάθεια να επιστρέψει στο κρατητήριο.
Ο δεύτερος αστυνομικός που έτρεξε για βοήθεια κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος έκρυψε το κινητό στα γεννητικά του όργανα, χρησιμοποίησε τις πατερίτσες ως «όπλο» και δάγκωσε τον ίδιο στον βραχίονα όταν προσπάθησε να του περάσει χειροπέδες. Μάλιστα, όπως είπε, χρειάστηκε η συνδρομή της ΔΙΑΣ για να ακινητοποιηθεί.
«Δεν είχε πάρει τα χάπια του»Στην απολογία του ο 40χρονος δήλωσε ότι δεν θυμάται τι έγινε. Ζήτησε μια συγγνώμη, παραδέχτηκε ότι νευρίασε για το κινητό και είπε πως «δεν είχε πάρει τα χάπια του», χωρίς να γνωρίζει ποια ασθένεια έχει.
Η Εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του, τονίζοντας ότι δεν εκτίμησε την ιδιαίτερη μεταχείριση που του προσφέρθηκε. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για εξύβριση, απειλή, απλή σωματική βλάβη και βία κατά υπαλλήλων.
