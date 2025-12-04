Μπλακ άουτ στην Ερμού λόγω της κακοκαιρίας: Πολλά καταστήματα έμειναν χωρίς ρεύμα, δείτε βίντεο
Μπλακ άουτ στην Ερμού λόγω της κακοκαιρίας: Πολλά καταστήματα έμειναν χωρίς ρεύμα, δείτε βίντεο
Η γενικευμένη κακοκαιρία έπληξε και τον εμπορικότερο δρόμο της πρωτεύουσας, που ξαφνικά βυθίστηκε στο σκοτάδι
Στο σκοτάδι βυθίστηκε η Ερμού αργά το απόγευμα, καθώς λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει από νωρίς την Αττική υπήρξε μπλακ άουτ στον εμπορικότερο δρόμο της Αθήνας.
Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, τα καταστήματα είναι χωρίς φώτα, με σκοτεινές τις βιτρίνες τους, ενώ φαίνονται εργαζόμενοι στα καταστήματα σε μία περίπτωση να κατεβάζουν τα ρολά και να φεύγουν και σε άλλη να καταγράφουν τις εικόνες με τα κινητά τους τηλέφωνα.
Παράλληλα, κόσμους με ομπρέλες αλλά και με... αυτοσχέδια προστασία για τη βροχή ανεβοκατεβαίνει τον δρόμο, σε εικόνες που είναι πραγματικά πρωτόγνωρες για τη συγκεκριμένη οδό.
Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, τα καταστήματα είναι χωρίς φώτα, με σκοτεινές τις βιτρίνες τους, ενώ φαίνονται εργαζόμενοι στα καταστήματα σε μία περίπτωση να κατεβάζουν τα ρολά και να φεύγουν και σε άλλη να καταγράφουν τις εικόνες με τα κινητά τους τηλέφωνα.
Παράλληλα, κόσμους με ομπρέλες αλλά και με... αυτοσχέδια προστασία για τη βροχή ανεβοκατεβαίνει τον δρόμο, σε εικόνες που είναι πραγματικά πρωτόγνωρες για τη συγκεκριμένη οδό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα