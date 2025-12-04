Μπλακ άουτ στην Ερμού λόγω της κακοκαιρίας: Πολλά καταστήματα έμειναν χωρίς ρεύμα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ερμού Κακοκαιρία μπλακ αουτ

Μπλακ άουτ στην Ερμού λόγω της κακοκαιρίας: Πολλά καταστήματα έμειναν χωρίς ρεύμα, δείτε βίντεο

Η γενικευμένη κακοκαιρία έπληξε και τον εμπορικότερο δρόμο της πρωτεύουσας, που ξαφνικά βυθίστηκε στο σκοτάδι

Μπλακ άουτ στην Ερμού λόγω της κακοκαιρίας: Πολλά καταστήματα έμειναν χωρίς ρεύμα, δείτε βίντεο
7 ΣΧΟΛΙΑ
Στο σκοτάδι βυθίστηκε η Ερμού αργά το απόγευμα, καθώς λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει από νωρίς την Αττική υπήρξε μπλακ άουτ στον εμπορικότερο δρόμο της Αθήνας.

Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, τα καταστήματα είναι χωρίς φώτα, με σκοτεινές τις βιτρίνες τους, ενώ φαίνονται εργαζόμενοι στα καταστήματα σε μία περίπτωση να κατεβάζουν τα ρολά και να φεύγουν και σε άλλη να καταγράφουν τις εικόνες με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Παράλληλα, κόσμους με ομπρέλες αλλά και με... αυτοσχέδια προστασία για τη βροχή ανεβοκατεβαίνει τον δρόμο, σε εικόνες που είναι πραγματικά πρωτόγνωρες για τη συγκεκριμένη οδό.

7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Garmin: ηγέτης και στα ηλεκτρονικά για σκάφη

Με λύσεις που περιλαμβάνουν GPS Plotter, βυθόμετρα, όργανα, αυτόματο πιλότο, ηχοσυστήματα, VHF, κάμερες, ραντάρ και πολλά ακόμα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε σκάφους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης