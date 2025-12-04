Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Διακοπή κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Αλεποχωρίου-Σχίνου λόγω υπερχειλίσεως ρέματος
Η διακοπή κυκλοφορίας παρατηρείται από το ύψος της Μαυρολιμνής έως το ρέμα Ντουρκόκου
Προβλήματα στην κυκλοφορία δημιουργεί η κακοκαιρία Byron που πλήττει τη χώρας, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12) διεκόπη η κυκλοφορία οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος της Μαυρολιμνής έως το ρέμα Ντουρκόκου λόγω υπερχειλίσεως ρέματος.
Η αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές έχουν προχωρήσει σε άμεση διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας, ενώ οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν την περιοχή και να ακολουθήσουν τις εναλλακτικές διαδρομές που έχουν υποδειχθεί.
Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή και η τήρηση των οδηγιών από τις αρχές, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα ή άλλες δυσάρεστες καταστάσεις.
