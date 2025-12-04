Διακοπή κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Αλεποχωρίου-Σχίνου λόγω υπερχειλίσεως ρέματος
ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπή κυκλοφορίας Αλεποχώρι επαρχιακή οδός Πλημμύρα

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Αλεποχωρίου-Σχίνου λόγω υπερχειλίσεως ρέματος

Η διακοπή κυκλοφορίας παρατηρείται από το ύψος της Μαυρολιμνής έως το ρέμα Ντουρκόκου

Διακοπή κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Αλεποχωρίου-Σχίνου λόγω υπερχειλίσεως ρέματος
Προβλήματα στην κυκλοφορία δημιουργεί η κακοκαιρία Byron που πλήττει τη χώρας, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12) διεκόπη η κυκλοφορία οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος της Μαυρολιμνής έως το ρέμα Ντουρκόκου λόγω υπερχειλίσεως ρέματος.

Η αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές έχουν προχωρήσει σε άμεση διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας, ενώ οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν την περιοχή και να ακολουθήσουν τις εναλλακτικές διαδρομές που έχουν υποδειχθεί.

Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή και η τήρηση των οδηγιών από τις αρχές, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα ή άλλες δυσάρεστες καταστάσεις.
