Αγνοείται 65χρονος ψαράς από την Επίδαυρο: Αναζητείται σε Πόρο, Αίγινα και Μέθανα
Το καΐκι του εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Μύλος»
Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Αίγινας, του Πόρου, των Μεθάνων και της Παλαιάς Επιδαύρου, για περιστατικό ενός αγνοούμενου 65χρονου ψαρά στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Μύλος» στην Επίδαυρο.
Εκεί εντοπίστηκε προσαραγμένο το καΐκι του ψαρά, χωρίς επιβαίνοντες.
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού ξεκίνησαν έρευνες από τρία Περιπολικά σκάφη, ένα ιδιωτικό σκάφος, έναν ιδιώτη δύτη, ένα περιπολικό από ξηράς, ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο, με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.
Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πόρου.
