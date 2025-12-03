«Πλημμύρισε» η Αριστοτέλους για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Λίγο μετά τις 21:00 ο δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης αλλά και ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκαν στη σκηνή που στήθηκε στην πλατεία για την αποψινή εκδήλωση και μετά την απαραίτητη αντίστροφη μέτρηση, ο κ. Αγγελούδης πάτησε το κουμπί και τα χιλιάδες λαμπιόνια του δέντρου άναψαν, χαρίζοντας στους χιλιάδες πολίτες που βρέθηκαν κάτω μια φαντασμαγορική εικόνα υπό το φόντο των πυροτεχνημάτων που έπεσαν πάνω από τον Θερμαϊκό.Το χριστουγεννιάτικο έλατο ύψους 18 περίπου μέτρων έφτασε στη Θεσσαλονίκη από το Παλαιοχώρι Αρναίας του Δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική στις 20 Νοεμβρίου. Έκτοτε τα συνεργεία του Δήμου επιδόθηκαν σε έναν αγώνα για να τοποθετήσουν τα χιλιάδες λαμπάκια και τα στολίδια στο δέντρο.Την εκδήλωση άνοιξε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης ενώ στη συνέχεια οι Wedding Singers έδωσαν τον δικό τους τόνο.Τη φωταγώγηση του δέντρου ακολούθησε η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, ενώ την εκδήλωση παρουσίασε η Μαρία Μπεκατώρου.