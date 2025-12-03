Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
«Πλημμύρισε» η Αριστοτέλους για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Θεσσαλονίκη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Παρά τη βροχή οι Θεσσαλονικείς έδωσαν μαζικό «παρών», με τον Στέλιο Αγγελούδη να δηλώνει πως βρέχει χαμόγελα και αισιοδοξία
Τα γιορτινά της φόρεσε απόψε και επίσημα η Θεσσαλονίκη ενόψει των Χριστουγέννων καθώς πραγματοποιήθηκε η φωταγώγηση του επιβλητικού δέντρου που έχει στηθεί στην πλατεία Αριστοτέλους.
Σύμφωνα με το thestival.gr, πάρα τη βροχόπτωση έως και λίγο πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν την πλατεία Αριστοτέλους για να δουν τη φωταγώγηση του δέντρου αλλά και να διασκεδάσουν με τον Αντώνη Ρέμο να ερμηνεύει τις μεγάλες επιτυχίες του.
«Βρέχει χαμόγελα και αισιοδοξία, ανάβουμε αυτό το μεγάλο δέντρο με μια πρόσκληση. Η Θεσσαλονίκη είναι εδώ και γιορτάζει. Να γιορτάσουμε με τους καλύτερους ανθρώπους που έχει αυτή η πόλη. Καλές γιορτές» ανέφερε στο περιθώριο της εκδήλωσης ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης ενώ ερωτηθείς για το ότι βρέχει για δεύτερη συνεχή χρονιά στη φωταγώγηση του δέντρου και αν το βλέπει ως γούρι, είπε ότι «η πόλη έχει πολλά γούρια, ας το πάρουμε κι αυτό ως γούρι».
«Η Θεσσαλονίκη απαντάει σε όλες αυτές τις φωνές που θέλουν να μας διχάσουν και απαντάνε με την παρουσία τους εδώ με βροχή», είπε ο Αντώνης Ρεμος ανεβαίνοντας στη σκηνή για τη φωταγώγηση του δέντρου.
Νωρίτερα ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Γάκης, καλωσόρισε από σκηνής το κοινό αλλά και όσους ήρθαν από άλλες περιοχές για την αποψινή εκδήλωση ενώ αναφερόμενος στη βροχόπτωση είπε πως «γίναμε όλοι μια τεράστια ομπρέλα». Στάθηκε στη συναυλία του «δικού μας, του Μακεδόνα, του Αντώνη Ρέμου» ενώ ευχαρίστησε τον κ. Αγγελούδη, τους χορηγούς της εκδήλωσης αλλά και όσους συνέβαλαν στην υλοποίησή της.
Δείτε φωτογραφίες
Λίγο μετά τις 21:00 ο δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης αλλά και ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκαν στη σκηνή που στήθηκε στην πλατεία για την αποψινή εκδήλωση και μετά την απαραίτητη αντίστροφη μέτρηση, ο κ. Αγγελούδης πάτησε το κουμπί και τα χιλιάδες λαμπιόνια του δέντρου άναψαν, χαρίζοντας στους χιλιάδες πολίτες που βρέθηκαν κάτω μια φαντασμαγορική εικόνα υπό το φόντο των πυροτεχνημάτων που έπεσαν πάνω από τον Θερμαϊκό.
Το χριστουγεννιάτικο έλατο ύψους 18 περίπου μέτρων έφτασε στη Θεσσαλονίκη από το Παλαιοχώρι Αρναίας του Δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική στις 20 Νοεμβρίου. Έκτοτε τα συνεργεία του Δήμου επιδόθηκαν σε έναν αγώνα για να τοποθετήσουν τα χιλιάδες λαμπάκια και τα στολίδια στο δέντρο.
Την εκδήλωση άνοιξε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης ενώ στη συνέχεια οι Wedding Singers έδωσαν τον δικό τους τόνο.
Τη φωταγώγηση του δέντρου ακολούθησε η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, ενώ την εκδήλωση παρουσίασε η Μαρία Μπεκατώρου.
