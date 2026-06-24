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Στους 34 βαθμούς σήμερα το θερμόμετρο: Πού αναμένονται καταιγίδες, μπουρίνια και χαλάζι, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
ΕΛΛΑΔΑ
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Στους 34 βαθμούς σήμερα το θερμόμετρο: Πού αναμένονται καταιγίδες, μπουρίνια και χαλάζι, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Ενισχύονται και τα μελτέμια στη χώρα μας, ενώ στην κεντρική Ευρώπη ο καύσωνας συνεχίζεται

Στους 34 βαθμούς σήμερα το θερμόμετρο: Πού αναμένονται καταιγίδες, μπουρίνια και χαλάζι, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Ενώ στη δυτική και την κεντρική Ευρώπη ο καύσωνας διατηρείται με αμείωτη ένταση, στη χώρα μας, εκτός από τα μελτέμια, επιστρέφουν οι καταιγίδες, με κεραυνούς, μπουρίνια και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια σήμερα, Τετάρτη(24/6) μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στα περισσότερα ηπειρωτικά, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Από τα έντονα φαινόμενα θα εξαιρεθούν η Θράκη και η ανατολική Στερεά.

☀Ενισχύονται και τα μελτέμια στη χώρα μας, ενώ στην κεντρική Ευρώπη ο καύσωνας συνεχίζεται

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στο Ιόνιο και τις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά, αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

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Το σκηνικό των επόμενων ημερών

Την Πέμπτη και την Παρασκευή προβλέπεται έντονη αστάθεια, με βροχές και καταιγίδες στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο.

Το Σαββατοκύριακο το σκηνικό αλλάζει ξανά: οι βροχές περιορίζονται, η θερμοκρασία υποχωρεί λίγο και τα μελτέμια στο Αιγαίο ενισχύονται σημαντικά, φτάνοντας ακόμη και τα 8 μποφόρ.

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