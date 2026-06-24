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Θρήνος στο τελευταίο αντίο στη 45χρονη Σταυρούλα που δολοφονήθηκε στα Χανιά, δικαιοσύνη ζητούν οι συγγενείς
Θρήνος στο τελευταίο αντίο στη 45χρονη Σταυρούλα που δολοφονήθηκε στα Χανιά, δικαιοσύνη ζητούν οι συγγενείς
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε σήμερα στο Βαρύπετρο Χανίων η κηδεία της 45χρονης
Σε κλίμα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα (24/6) στο Βαρύπετρο Χανίων, η κηδεία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία δολοφονήθηκε από τον 43χρονο Σκοπιανό ενοικιαστή της.
Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στις 11:00 το πρωί, ενώ συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής βρέθηκαν εκεί για να της πουν το τελευταίο αντίο.
Όπως αναφέρει το creta24.gr, οι δικοί της άνθρωποι εξακολουθούν να μην μπορούν να συνειδητοποιήσουν τον άδικο τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη ζωή, ζητώντας δικαιοσύνη και την παραδειγματική τιμωρία του καθ' ομολογίαν δράστη.
Την ίδια ώρα την Παρασκευή οδηγείται ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατηγορητήριο.
Ο 43χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στις 11:00 το πρωί, ενώ συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής βρέθηκαν εκεί για να της πουν το τελευταίο αντίο.
Όπως αναφέρει το creta24.gr, οι δικοί της άνθρωποι εξακολουθούν να μην μπορούν να συνειδητοποιήσουν τον άδικο τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη ζωή, ζητώντας δικαιοσύνη και την παραδειγματική τιμωρία του καθ' ομολογίαν δράστη.
Εικόνες από το τελευταίο αντίο στη 45χρονη Σταυρούλα:
Την ίδια ώρα την Παρασκευή οδηγείται ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατηγορητήριο.
Απολογείται την Παρασκευή ο Σκοπιανός
Ο 43χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών ουσιών.
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