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Σεισμός τώρα 5 Ρίχτερ στην Κάρπαθο, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές
Σεισμός τώρα 5 Ρίχτερ στην Κάρπαθο, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές
Στα 15,9 χιλιόμετρα το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης - Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη δόνηση στα 4,9 Ρίχτερ
Σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 24/6 στην Κάρπαθο.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:25 και είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καρπάθου. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 15,9 χιλιόμετρα.
Ιδιαίτερα αισθητή έγινε στην ευρύτερη περιοχή η σεισμική δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε κοντά σε Κάρπαθο και Κάσο (7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καρπάθου), καθώς, σύμφωνα με τον δήμαρχο Κάσου Μιχάλη Ερωτόκριτο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις 15 χιλιομέτρων.
Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επικαλούμενος επικοινωνία με τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα, το επίκεντρο δεν συνδέεται με το ρήγμα που έχει δώσει στο παρελθόν μεγάλους σεισμούς, αλλά πρόκειται για φαινόμενο τοπικής εμβέλειας. Ο δήμαρχος ανέφερε επίσης ότι η δόνηση συνοδεύτηκε από έντονη βοή και ανάγκασε κατοίκους να βγουν έξω, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στο νησί.
Καμία αναφορά για ζημιές στα νησιά της Καρπάθου και της Κάσου δεν έγινε μέχρι αυτή την ώρα στις αρμόδιες αρχές, από την ισχυρή σεισμική δόνηση, εντάσεως 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπάλληλοι που υπηρετούν στον δήμο της Καρπάθου, επισήμαναν ότι κατά τη διάρκεια του σεισμού υπήρξε η αναμενόμενη ανησυχία, χωρίς ευτυχώς να δημιουργηθεί κάποιο άλλο πρόβλημα.
Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη δόνηση στα 4,9 Ρίχτερ.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:25 και είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καρπάθου. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 15,9 χιλιόμετρα.
Ιδιαίτερα αισθητή έγινε στην ευρύτερη περιοχή η σεισμική δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε κοντά σε Κάρπαθο και Κάσο (7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καρπάθου), καθώς, σύμφωνα με τον δήμαρχο Κάσου Μιχάλη Ερωτόκριτο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις 15 χιλιομέτρων.
Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επικαλούμενος επικοινωνία με τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα, το επίκεντρο δεν συνδέεται με το ρήγμα που έχει δώσει στο παρελθόν μεγάλους σεισμούς, αλλά πρόκειται για φαινόμενο τοπικής εμβέλειας. Ο δήμαρχος ανέφερε επίσης ότι η δόνηση συνοδεύτηκε από έντονη βοή και ανάγκασε κατοίκους να βγουν έξω, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στο νησί.
Καμία αναφορά για ζημιές στα νησιά της Καρπάθου και της Κάσου δεν έγινε μέχρι αυτή την ώρα στις αρμόδιες αρχές, από την ισχυρή σεισμική δόνηση, εντάσεως 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπάλληλοι που υπηρετούν στον δήμο της Καρπάθου, επισήμαναν ότι κατά τη διάρκεια του σεισμού υπήρξε η αναμενόμενη ανησυχία, χωρίς ευτυχώς να δημιουργηθεί κάποιο άλλο πρόβλημα.
Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη δόνηση στα 4,9 Ρίχτερ.
🔔#Earthquake (#σεισμός) M5.3 occurred 19 km S of #Kárpathos (#Greece) 3 min ago (local time 11:25:56). More info at:— EMSC (@LastQuake) June 24, 2026
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