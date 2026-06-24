ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας

Σεισμός τώρα 5 Ρίχτερ στην Κάρπαθο, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός τώρα Κάρπαθος Δωδεκάνησα

Σεισμός τώρα 5 Ρίχτερ στην Κάρπαθο, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές

Στα 15,9 χιλιόμετρα το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης - Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη δόνηση στα 4,9 Ρίχτερ

Σεισμός τώρα 5 Ρίχτερ στην Κάρπαθο, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές
4 ΣΧΟΛΙΑ
Σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 24/6 στην Κάρπαθο.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:25 και είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καρπάθου. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 15,9 χιλιόμετρα.

Ιδιαίτερα αισθητή έγινε στην ευρύτερη περιοχή η σεισμική δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε  κοντά σε Κάρπαθο και Κάσο (7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καρπάθου), καθώς, σύμφωνα με τον δήμαρχο Κάσου Μιχάλη Ερωτόκριτο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις 15 χιλιομέτρων.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επικαλούμενος επικοινωνία με τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα, το επίκεντρο δεν συνδέεται με το ρήγμα που έχει δώσει στο παρελθόν μεγάλους σεισμούς, αλλά πρόκειται για φαινόμενο τοπικής εμβέλειας. Ο δήμαρχος ανέφερε επίσης ότι η δόνηση συνοδεύτηκε από έντονη βοή και ανάγκασε κατοίκους να βγουν έξω, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στο νησί.


Καμία αναφορά για ζημιές στα νησιά της Καρπάθου και της Κάσου δεν έγινε μέχρι αυτή την ώρα στις αρμόδιες αρχές, από την ισχυρή σεισμική δόνηση, εντάσεως 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπάλληλοι που υπηρετούν στον δήμο της Καρπάθου, επισήμαναν ότι κατά τη διάρκεια του σεισμού υπήρξε η αναμενόμενη ανησυχία, χωρίς ευτυχώς να δημιουργηθεί κάποιο άλλο πρόβλημα.

Σεισμός τώρα 5 Ρίχτερ στην Κάρπαθο, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές


Κλείσιμο
Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη δόνηση στα 4,9 Ρίχτερ.

4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση από την Εθνική Τράπεζα

Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αίτησης, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να επιλέξουν την κατάλληλη μορφή χρηματοδότησης, αλλά και να διαχειριστούν επιτυχώς την αίτησή τους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης