Σκυλάκι ζούσε εγκλωβισμένο σε σπίτι γεμάτο σκουπίδια στον Βόλο, διασώθηκε μετά από καταγγελίες φιλόζωων

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων προέκυψε ότι τα άτομα που διέμεναν στο κτίριο φέρονται να είχαν καταπατήσει τον χώρο