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Σκυλάκι ζούσε εγκλωβισμένο σε σπίτι γεμάτο σκουπίδια στον Βόλο, διασώθηκε μετά από καταγγελίες φιλόζωων
Σκυλάκι ζούσε εγκλωβισμένο σε σπίτι γεμάτο σκουπίδια στον Βόλο, διασώθηκε μετά από καταγγελίες φιλόζωων
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων προέκυψε ότι τα άτομα που διέμεναν στο κτίριο φέρονται να είχαν καταπατήσει τον χώρο
Ένα μικρόσωμο σκυλί που βρισκόταν σε εξαιρετικά κακές συνθήκες διαβίωσης διασώθηκε έπειτα από παρέμβαση φιλόζωων και των αρμόδιων Αρχών. Το ζώο εντοπίστηκε σε οικία στην οδό Λαρίσης στον Βόλο, όπου, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ζούσε ανάμεσα σε σωρούς απορριμμάτων, χωρίς επαρκή τροφή, νερό και φροντίδα.
Όπως έγινε γνωστό, φιλόζωοι που επιχείρησαν να προσεγγίσουν το ακίνητο διαπίστωσαν ότι ο χώρος είχε μετατραπεί ουσιαστικά σε σκουπιδότοπο, με το σκυλάκι να παραμένει εγκλωβισμένο μέσα σε αυτό το περιβάλλον, σύμφωνα με το gegonota.news.
Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, ενώ κατά τη διάρκεια των ελέγχων προέκυψε ότι τα άτομα που διέμεναν στο κτίριο φέρονται να είχαν καταπατήσει τον χώρο.
Σύμφωνα με το Σωματείο Κόσμος και Φύση, η κινητοποίηση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες πολιτών. Όπως αναφέρεται, χωρίς αυτές τις αναφορές το ζώο, που έκλαιγε ασταμάτητα, ενδεχομένως να μην είχε σωθεί.
Μέλος του σωματείου εντόπισε το σκυλάκι εγκλωβισμένο στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, το οποίο ήταν γεμάτο απορρίμματα. Το ζώο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρισκόταν σε κατάσταση έντονου στρες, στερημένο από τα στοιχειώδη για την επιβίωσή του και χωρίς καμία φροντίδα.
Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των εισαγγελικών Αρχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην άμεση ανταπόκριση της ΕΛ.ΑΣ., στην εισαγγελική εντολή που επέτρεψε την επέμβαση, καθώς και στους πυροσβέστες που συμμετείχαν στην ασφαλή απομάκρυνση του ζώου.
Με αφορμή το περιστατικό, το Σωματείο απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να μην αδιαφορούν όταν γίνονται μάρτυρες περιστατικών κακοποίησης ή παραμέλησης ζώων, καλώντας τους να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες Αρχές και τα φιλοζωικά σωματεία.
Σήμερα το σκυλάκι φιλοξενείται σε ασφαλές περιβάλλον, όπου δέχεται την απαραίτητη φροντίδα. Όταν ολοκληρωθεί η αποκατάστασή του, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την υιοθεσία του από μια κατάλληλη οικογένεια.
Όπως έγινε γνωστό, φιλόζωοι που επιχείρησαν να προσεγγίσουν το ακίνητο διαπίστωσαν ότι ο χώρος είχε μετατραπεί ουσιαστικά σε σκουπιδότοπο, με το σκυλάκι να παραμένει εγκλωβισμένο μέσα σε αυτό το περιβάλλον, σύμφωνα με το gegonota.news.
Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, ενώ κατά τη διάρκεια των ελέγχων προέκυψε ότι τα άτομα που διέμεναν στο κτίριο φέρονται να είχαν καταπατήσει τον χώρο.
Σύμφωνα με το Σωματείο Κόσμος και Φύση, η κινητοποίηση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες πολιτών. Όπως αναφέρεται, χωρίς αυτές τις αναφορές το ζώο, που έκλαιγε ασταμάτητα, ενδεχομένως να μην είχε σωθεί.
Μέλος του σωματείου εντόπισε το σκυλάκι εγκλωβισμένο στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, το οποίο ήταν γεμάτο απορρίμματα. Το ζώο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρισκόταν σε κατάσταση έντονου στρες, στερημένο από τα στοιχειώδη για την επιβίωσή του και χωρίς καμία φροντίδα.
Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των εισαγγελικών Αρχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην άμεση ανταπόκριση της ΕΛ.ΑΣ., στην εισαγγελική εντολή που επέτρεψε την επέμβαση, καθώς και στους πυροσβέστες που συμμετείχαν στην ασφαλή απομάκρυνση του ζώου.
Με αφορμή το περιστατικό, το Σωματείο απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να μην αδιαφορούν όταν γίνονται μάρτυρες περιστατικών κακοποίησης ή παραμέλησης ζώων, καλώντας τους να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες Αρχές και τα φιλοζωικά σωματεία.
Σήμερα το σκυλάκι φιλοξενείται σε ασφαλές περιβάλλον, όπου δέχεται την απαραίτητη φροντίδα. Όταν ολοκληρωθεί η αποκατάστασή του, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την υιοθεσία του από μια κατάλληλη οικογένεια.
Όπως επισημαίνει το Σωματείο, θα συνεχίσει τις δράσεις του για την προστασία των ζώων, υπογραμμίζοντας ότι η στάση μιας κοινωνίας απέναντι στα πιο αδύναμα πλάσματα αποτελεί δείκτη πολιτισμού και κοινωνικής ευαισθησίας.
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