Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Η Μονή Κύκκου στην Κύπρο στο στόχαστρο απάτης - Διαψεύδει δημοσιεύματα για θαυματουργή θεραπεία
Η Μονή Κύκκου στην Κύπρο στο στόχαστρο απάτης - Διαψεύδει δημοσιεύματα για θαυματουργή θεραπεία
Ιστορική Μονή στο στόχαστρο διαδικτυακών απατών - Πώς στήθηκε η παγίδα με οικονομικό κίνητρο
Η Ιερά Μονή Κύκκου πήρε δημόσια θέση διαψεύδοντας κατηγορηματικά διαδικτυακά δημοσιεύματα που εμφανίζουν μοναχούς της, να έχουν δήθεν ανακαλύψει «μυστική συνταγή» που θεραπεύει προβλήματα στις αρθρώσεις μέσα σε 30 ημέρες κάτι που σύμφωνα με τους φαντασιόπληκτους «τάραξε τον ιατρικό κόσμο».
Στην ανακοίνωση της αδελφότητας των μοναχών γίνεται λόγος για πλήρως ψευδείς και ανυπόστατες αναφορές, με σαφή προειδοποίηση προς τους πιστούς να μην δίνουν καμία σημασία και να μην δείχνουν κανένα ενδιαφέρον για τις σχετικές «προσφορές».
Η Μονή υπογραμμίζει ότι ούτε ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρος ούτε ο Ηγούμενος πατέρας Ανδρέας έχουν μιλήσει ποτέ για τέτοιο θέμα και ότι η αναφορά σε δήθεν δημόσια τοποθέτησή τους αποτελεί κατασκευή.
Στο κείμενο της αδελφότητας επισημαίνεται ότι οι μοναχοί διακρίνονται για τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητά τους απέναντι στην αποστολή τους αλλά και στους ανθρώπους που υποφέρουν και καταδικάζουν απερίφραστα τέτοιες παραπλανητικές πρακτικές.
Η Μονή συνιστά ρητά στο κοινό να αγνοεί τέτοιες αναρτήσεις και να μην παρασύρεται από διαφημίσεις που υπόσχονται γρήγορη και «θαυματουργή» ίαση, ειδικά όταν συνδέονται με πληρωμές μέσω αμφιβόλου αξιοπιστίας ιστοσελίδων.
Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, η Μονή βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της ιστορικής απόφασης για έξοδο και λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας του Κύκκου μετά από 35 χρόνια, σε δέηση για τον τερματισμό της παρατεταμένης ανομβρίας στο νησί.
Η ισχυρή πνευματική ακτινοβολία του μοναστηριού φαίνεται πως χρησιμοποιείται τώρα ως «δόλωμα» από επιτήδειους, που επιχειρούν να ντύσουν μια κλασική διαδικτυακή απάτη με θρησκευτικό μανδύα για να γίνει πιο πειστική. Η ξεκάθαρη διάψευση από την αδελφότητα λειτουργεί ως προειδοποίηση όχι μόνο προς τους πιστούς της Κύπρου, αλλά και προς κάθε χρήστη του διαδικτύου που συναντά «θαυματουργικές» θεραπείες με γρήγορα αποτελέσματα και ασαφείς επιστημονικές βάσεις.
Στην ανακοίνωση της αδελφότητας των μοναχών γίνεται λόγος για πλήρως ψευδείς και ανυπόστατες αναφορές, με σαφή προειδοποίηση προς τους πιστούς να μην δίνουν καμία σημασία και να μην δείχνουν κανένα ενδιαφέρον για τις σχετικές «προσφορές».
Ψευδή δημοσιεύματα για «μυστική συνταγή»Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα επίμαχα κείμενα που κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες παρουσιάζουν τους μοναχούς της Μονής να «γιατρεύουν τις αρθρώσεις σε 30 μέρες» και να διαθέτουν μια «μυστική συνταγή» η οποία, όπως ισχυρίζονται, μένει κρυφή «εδώ και γενιές».
Η Μονή υπογραμμίζει ότι ούτε ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρος ούτε ο Ηγούμενος πατέρας Ανδρέας έχουν μιλήσει ποτέ για τέτοιο θέμα και ότι η αναφορά σε δήθεν δημόσια τοποθέτησή τους αποτελεί κατασκευή.
Στο κείμενο της αδελφότητας επισημαίνεται ότι οι μοναχοί διακρίνονται για τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητά τους απέναντι στην αποστολή τους αλλά και στους ανθρώπους που υποφέρουν και καταδικάζουν απερίφραστα τέτοιες παραπλανητικές πρακτικές.
Παγίδα με οικονομικό κίνητροΠέρα από τη διάσταση της παραπληροφόρησης, η Μονή στέκεται ιδιαίτερα στο οικονομικό κίνητρο πίσω από τα δημοσιεύματα. Όπως αναφέρει, στο τέλος της ανάρτησης στις ιστοσελίδες καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προχωρήσουν σε «παραγγελία» της υποτιθέμενης θεραπείας καταβάλλοντας χρηματικό ποσό, στοιχείο που, κατά την αδελφότητα, αποκαλύπτει τον πραγματικό στόχο, δηλαδή την εκμετάλλευση ανθρώπων που δοκιμάζονται από προβλήματα υγείας.
Η Μονή συνιστά ρητά στο κοινό να αγνοεί τέτοιες αναρτήσεις και να μην παρασύρεται από διαφημίσεις που υπόσχονται γρήγορη και «θαυματουργή» ίαση, ειδικά όταν συνδέονται με πληρωμές μέσω αμφιβόλου αξιοπιστίας ιστοσελίδων.
Ιστορική Μονή στο στόχαστρο διαδικτυακών απατώνΗ Μονή Κύκκου αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα μοναστικά κέντρα της Κύπρου, με έντονο θρησκευτικό και συμβολικό φορτίο για τον κυπριακό Ελληνισμό, καθώς φιλοξενεί την περίφημη εικόνα της Παναγίας της Ελεούσας, που κατά την παράδοση αγιογραφήθηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά.
Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, η Μονή βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της ιστορικής απόφασης για έξοδο και λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας του Κύκκου μετά από 35 χρόνια, σε δέηση για τον τερματισμό της παρατεταμένης ανομβρίας στο νησί.
Η ισχυρή πνευματική ακτινοβολία του μοναστηριού φαίνεται πως χρησιμοποιείται τώρα ως «δόλωμα» από επιτήδειους, που επιχειρούν να ντύσουν μια κλασική διαδικτυακή απάτη με θρησκευτικό μανδύα για να γίνει πιο πειστική. Η ξεκάθαρη διάψευση από την αδελφότητα λειτουργεί ως προειδοποίηση όχι μόνο προς τους πιστούς της Κύπρου, αλλά και προς κάθε χρήστη του διαδικτύου που συναντά «θαυματουργικές» θεραπείες με γρήγορα αποτελέσματα και ασαφείς επιστημονικές βάσεις.
Ειδήσεις σήμερα
Είχαν πετάξει και αυγά στον Youtuber Teosty στα Ιωάννινα λίγο πριν τον άγριο ξυλοδαρμό, αλλά πέτυχαν φίλο του - Το χρονικό της επίθεσης
Λάτρης της γυμναστικής και του TikTok ο Ρομά που ξυλοκόπησε άγρια και λήστεψε δύο ηλικιωμένα αδέρφια σε χωριό της Τρίπολης
Μητσοτάκης: Κατανοώ τη δυσαρέσκεια των αγροτών για τις καθυστερήσεις, αλλά σε σχέση με το 2024 θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω
Είχαν πετάξει και αυγά στον Youtuber Teosty στα Ιωάννινα λίγο πριν τον άγριο ξυλοδαρμό, αλλά πέτυχαν φίλο του - Το χρονικό της επίθεσης
Λάτρης της γυμναστικής και του TikTok ο Ρομά που ξυλοκόπησε άγρια και λήστεψε δύο ηλικιωμένα αδέρφια σε χωριό της Τρίπολης
Μητσοτάκης: Κατανοώ τη δυσαρέσκεια των αγροτών για τις καθυστερήσεις, αλλά σε σχέση με το 2024 θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα