ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 132 μόνιμες θέσεις
ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 132 μόνιμες θέσεις

Ποιους αφορά η νέα προκήρυξη

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 132 μόνιμες θέσεις
Ξεκίνησε σήμερα, 2/12, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για νέα προκήρυξη μονίμων του ΑΣΕΠ.

Η νέα προκήρυξη αφορά 132 μόνιμες θέσεις.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις ολοκληρώνεται στις 16 Δεκεμβρίου του 2025 και απευθύνεται αποκλειστικά στους επιτυχόντες του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού 2Γ/2022.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.
 

Το παράβολο των 3 ευρώ

Η διαδικασία απαιτεί την πληρωμή παραβόλου 3€, το οποίο εκδίδεται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο (www.gsis.gr), στην κατηγορία: Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ υπάρχει άμεσος σύνδεσμος για την έκδοση του παραβόλου, ώστε οι υποψήφιοι να μεταφέρονται γρήγορα στο σχετικό σύστημα.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση, το παράβολο πρέπει να εμφανίζεται σε κατάσταση «Πληρωμένο» πριν από την επιλογή Οριστικοποίησης.

