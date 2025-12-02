Απούσα η Δήμητρα Ματσούκα από τη δίκη της για επικίνδυνη οδήγηση - Στις 12:30 η απόφαση
Στη διαδικασία παρευρέθηκε μόνο ο δικηγόρος της
Στα δικαστήρια Ευελπίδων εκδικάζεται σήμερα η υπόθεση της Δήμητρας Ματσούκα που αφορά οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς πινακίδες και δίπλωμα και πάνω από το όριο ταχύτητας.
Η δίκη είχε πάρει αναβολή κατόπιν αιτήματος της ηθοποιού, προκειμένου να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα, και σήμερα αναμένεται να κριθεί η ποινική της μεταχείριση.
Η ίδια δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και στη διαδικασία παρευρέθηκε μόνο ο δικηγόρος της.
Η δίκη διεξήχθη κανονικά και στη συνέχεια διακόπηκε, με την απόφαση να αναμένεται μετά τις 12:30.
