Αστυνομικοί καταδιώκουν μηχανή στη Θεσσαλονίκη - Κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στη Μοναστηρίου (βίντεο)
Αστυνομικοί καταδιώκουν μηχανή στη Θεσσαλονίκη - Κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στη Μοναστηρίου (βίντεο)
Ο οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα της Αστυνομίας για έλεγχο
Μια καταδίωξη μηχανής από άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ σημειώθηκε την Δευτέρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το rthess.gr, οι αστυνομικοί «καταδίωξαν» μια μηχανή, η οποία κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα της οδού Μοναστηρίου.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο ο οδηγός της μηχανής με μεγάλη ταχύτητα βρίσκεται ανάμεσα στο πεζοδρόμιο και τα διερχόμενα οχήματα, κινούμενος αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας. Πίσω του, φαίνεται ένας αστυνομικός πάνω σε μηχανή να τον καταδιώκει.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, αρχικά ο οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα της Αστυνομίας για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα, προσπαθώντας να διαφύγει. Τότε άρχισε η καταδίωξη. Ο οδηγός κινήθηκε αρχικά στο ρεύμα εισόδου της Μοναστηρίου. Στη συνέχεια, σε μια προσπάθεια να ξεφύγει, έκανε ελιγμό και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα εξόδου.
Τελικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στη διασταύρωση των οδών Μοναστηρίου και Κωλέττη.
Σύμφωνα με το rthess.gr, οι αστυνομικοί «καταδίωξαν» μια μηχανή, η οποία κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα της οδού Μοναστηρίου.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο ο οδηγός της μηχανής με μεγάλη ταχύτητα βρίσκεται ανάμεσα στο πεζοδρόμιο και τα διερχόμενα οχήματα, κινούμενος αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας. Πίσω του, φαίνεται ένας αστυνομικός πάνω σε μηχανή να τον καταδιώκει.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, αρχικά ο οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα της Αστυνομίας για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα, προσπαθώντας να διαφύγει. Τότε άρχισε η καταδίωξη. Ο οδηγός κινήθηκε αρχικά στο ρεύμα εισόδου της Μοναστηρίου. Στη συνέχεια, σε μια προσπάθεια να ξεφύγει, έκανε ελιγμό και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα εξόδου.
Τελικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στη διασταύρωση των οδών Μοναστηρίου και Κωλέττη.
Ειδήσεις σήμερα:
Αγορά ακινήτων: Δεν σταματάει η τρέλα! Στα €8.250 ανά τ.μ. πωλείται νεόδμητο διαμέρισμα στο Παγκράτι
Πλημμύρισε με σκουπίδια από την Αλβανία το Ντουμπρόβνικ – Τα παρέσυραν θαλάσσια ρεύματα μετά από κακοκαιρία
Οι δοκιμάστριες του Χίτλερ: 15 γυναίκες δοκίμαζαν το φαγητό του Φύρερ, για να μην τον δηλητηριάσουν - Η πραγματική ιστορία
Αγορά ακινήτων: Δεν σταματάει η τρέλα! Στα €8.250 ανά τ.μ. πωλείται νεόδμητο διαμέρισμα στο Παγκράτι
Πλημμύρισε με σκουπίδια από την Αλβανία το Ντουμπρόβνικ – Τα παρέσυραν θαλάσσια ρεύματα μετά από κακοκαιρία
Οι δοκιμάστριες του Χίτλερ: 15 γυναίκες δοκίμαζαν το φαγητό του Φύρερ, για να μην τον δηλητηριάσουν - Η πραγματική ιστορία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα