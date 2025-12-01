Αστυνομικοί καταδιώκουν μηχανή στη Θεσσαλονίκη - Κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στη Μοναστηρίου (βίντεο)
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Καταδίωξη Μηχανή

Αστυνομικοί καταδιώκουν μηχανή στη Θεσσαλονίκη - Κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στη Μοναστηρίου (βίντεο)

Ο οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα της Αστυνομίας για έλεγχο

Αστυνομικοί καταδιώκουν μηχανή στη Θεσσαλονίκη - Κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στη Μοναστηρίου (βίντεο)
9 ΣΧΟΛΙΑ
Μια καταδίωξη μηχανής από άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ σημειώθηκε την Δευτέρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το rthess.gr, οι αστυνομικοί «καταδίωξαν» μια μηχανή, η οποία κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα της οδού Μοναστηρίου. 

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ο οδηγός της μηχανής με μεγάλη ταχύτητα βρίσκεται ανάμεσα στο πεζοδρόμιο και τα διερχόμενα οχήματα, κινούμενος αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας. Πίσω του, φαίνεται ένας αστυνομικός πάνω σε μηχανή να τον καταδιώκει.

@faniskara18

#skg#monastiriou#mpikamelathos 🚨

♬ πρωτότυπος ήχος - Κωνσταντίνος Τελίδης

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, αρχικά ο οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα της Αστυνομίας για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα, προσπαθώντας να διαφύγει.  Τότε άρχισε η καταδίωξη. Ο οδηγός κινήθηκε αρχικά στο ρεύμα εισόδου της Μοναστηρίου. Στη συνέχεια, σε μια προσπάθεια να ξεφύγει, έκανε ελιγμό και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα εξόδου.

Κλείσιμο
Τελικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στη διασταύρωση των οδών Μοναστηρίου και Κωλέττη.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγορά ακινήτων: Δεν σταματάει η τρέλα! Στα €8.250 ανά τ.μ. πωλείται νεόδμητο διαμέρισμα στο Παγκράτι

Πλημμύρισε με σκουπίδια από την Αλβανία το Ντουμπρόβνικ – Τα παρέσυραν θαλάσσια ρεύματα μετά από κακοκαιρία

Οι δοκιμάστριες του Χίτλερ: 15 γυναίκες δοκίμαζαν το φαγητό του Φύρερ, για να μην τον δηλητηριάσουν - Η πραγματική ιστορία
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης