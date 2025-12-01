Ένας από τους πιο τρομακτικούς βράχους στον κόσμο βρίσκεται στις Κυκλάδες - Πώς συνδέεται με το Γιβραλτάρ

Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής

Στενά σοκάκια φτιαγμένα από πέτρα, όμοια με τα Αναφιώτικα κάτω από την Ακρόπολη της Αθήνας οδηγούν στο δημοτικό σχολείο.Τουριστικά μαγαζιά δεν υπάρχουν και μέσα από τις λιγοστές ταβέρνες θα οδηγηθείτε πιο πάνω στην κεντρική πλατεία και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου που κοιτά στο δυτικό κομμάτι του νησιού, στη Βαγιά και τη Σαντορίνη.Στους πρόποδες του βράχου Κάλαμος στο ανατολικό άκρο, στο τέρμα του κεντρικού δρόμου, βρίσκεται το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, κτισμένο στον περίβολο του Αρχαίου Ναού του Απόλλωνα (το άγαλμα του Αιγλήτη Απόλλωνα εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο).Ο ναός αποτελούσε το επίκεντρο της θρησκευτικής ζωής των αρχαίων κατοίκων και συνδεόταν με τη λιθόστρωτη ιερά οδό 3χλμ με το πολιτικό κέντρο, το Καστέλι.Το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής (ή Μονή της Κάτω Καλαμιώτισσας) περιβάλλεται από υψηλό τείχος από λαξευμένες πέτρες που προέρχονται από τον αρχαίο ναό. Δεξιά της εισόδου βρίσκεται ο αρχαίος ναός του Απόλλωνα.Η υψομετρική διαφορά που θα καλύψετε είναι από τα 200 μέτρα του κάτω Μοναστηριού στα 460 μέτρα για το πάνω Μοναστήρι.Στο περίβολο υπάρχουν κελιά, αποθηκευτικοί χώροι και στο κέντρο της αυλής βρίσκεται το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής.Το αρχαίο οικοδομικό υλικό, καλοδουλεμένοι πλίνθοι από μάρμαρο ή ντόπιο λίθο, χρησιμοποιήθηκε για τις εγκαταστάσεις του μοναστηριού, όπου εντοιχίστηκαν και αρκετές επιγραφές.Η Τράπεζα του μοναστηριού, στα δεξιά της εισόδου, αποτελεί μέρος αρχαίου οικοδομήματος. Στην αυλή του μοναστηριού σε μεγάλη έκταση υπάρχουν διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη, όπως σπόνδυλοι κιόνων.Η εκκλησία κτίστηκε το 1887, όπου και μεταφέρθηκε η εικόνα της Παναγίας της Καλαμιώτισσας από το πάνω Μοναστήρι, τη Μονή της Άνω Παναγίας της Καλαμιώτισσας. Μετά τον σεισμό του 1956 υπέστη ζημιές.