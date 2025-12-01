Προσωπικός Αριθμός: Εκδόθηκε για 9,3 εκατ. πολίτες, ποιοι δεν τον έλαβαν και γιατί - Τι ισχύει για τους ανήλικους
Προσωπικός Αριθμός: Εκδόθηκε για 9,3 εκατ. πολίτες, ποιοι δεν τον έλαβαν και γιατί - Τι ισχύει για τους ανήλικους
Ο Προσωπικός Αριθμός αποδίδεται πλέον σε όλους τους ενήλικες πολίτες, με στόχο την απλούστευση των συναλλαγών με το Δημόσιο
Μια νέα εποχή στις συναλλαγές με το Δημόσιο διαμορφώνει ο Προσωπικός Αριθμός, ο οποίος πλέον αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο ταυτοποίησης για όλους τους πολίτες.
Όσοι δεν είχαν φροντίσει να τον αποκτήσουν εγκαίρως, τον έλαβαν αυτόματα μετά τη λήξη της προθεσμίας, όπως προβλέπει η διαδικασία.
Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, ήδη 9,3 εκατομμύρια πολίτες διαθέτουν τον Προσωπικό τους Αριθμό, γεγονός που, όπως εξήγησε στην ΕΡΤ, διευκολύνει σημαντικά τις καθημερινές συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Για τους ανήλικους, η απόδοση γίνεται αυτόματα με την έκδοση ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, επιτρέποντας στους γονείς να έχουν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των παιδιών τους.
Οι πολίτες που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των ελληνικών προξενείων, διασφαλίζοντας ότι όλοι έχουν πρόσβαση στη νέα ψηφιακή ταυτότητα.
Παρ’ όλα αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις ορισμένοι πολίτες αντιμετώπισαν καθυστερήσεις ή λάθη στην καταχώριση στοιχείων, τα οποία διορθώνονται σταδιακά.
Για τους πολίτες που βρίσκονται στα μητρώα αλλοδαπών, προβλέπεται η μελλοντική ενεργοποίηση ειδικού Προσωπικού Αριθμού Μητρώου Αλλοδαπών, ώστε να ενσωματωθούν πλήρως στο ψηφιακό σύστημα.
Όσοι δεν είχαν φροντίσει να τον αποκτήσουν εγκαίρως, τον έλαβαν αυτόματα μετά τη λήξη της προθεσμίας, όπως προβλέπει η διαδικασία.
Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, ήδη 9,3 εκατομμύρια πολίτες διαθέτουν τον Προσωπικό τους Αριθμό, γεγονός που, όπως εξήγησε στην ΕΡΤ, διευκολύνει σημαντικά τις καθημερινές συναλλαγές με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Πού εμφανίζεται ο Προσωπικός ΑριθμόςΟ αριθμός είναι άμεσα διαθέσιμος μέσω της πλατφόρμας pa.gov.gr, ενώ εμφανίζεται αυτομάτως και στο κινητό όσων χρησιμοποιούν την εφαρμογή Gov Wallet.
Για τους ανήλικους, η απόδοση γίνεται αυτόματα με την έκδοση ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, επιτρέποντας στους γονείς να έχουν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των παιδιών τους.
Οι πολίτες που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των ελληνικών προξενείων, διασφαλίζοντας ότι όλοι έχουν πρόσβαση στη νέα ψηφιακή ταυτότητα.
Τι ισχύει για την προστασία των δεδομένωνΌπως διευκρινίζεται, ο Προσωπικός Αριθμός δεν επιτρέπει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τρίτων, ούτε λειτουργεί ως «υπερκωδικός» για συλλογή πληροφοριών.
Παρ’ όλα αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις ορισμένοι πολίτες αντιμετώπισαν καθυστερήσεις ή λάθη στην καταχώριση στοιχείων, τα οποία διορθώνονται σταδιακά.
Ποιοι δεν έλαβαν Προσωπικό ΑριθμόΑπό την αυτόματη έκδοση εξαιρούνται όσοι δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ, όπως ανέφερε ο κ. Αναγνωστόπουλος.
Για τους πολίτες που βρίσκονται στα μητρώα αλλοδαπών, προβλέπεται η μελλοντική ενεργοποίηση ειδικού Προσωπικού Αριθμού Μητρώου Αλλοδαπών, ώστε να ενσωματωθούν πλήρως στο ψηφιακό σύστημα.
Ειδήσεις σήμερα:
«Έχεις σκοτώσει άνθρωπο - Με πονάει το αυτί μου»: Ο εξωφρενικός διάλογος του οδηγού στη Λούτσα με διασώστη, τι λέει αυτόπτης μάρτυρας
Σταύρος Θεοδωράκης στον Δανίκα: Γιατί δεν έκανα κυβέρνηση με τον Τσίπρα
Όταν ο δικτάτορας Πάγκαλος απαγόρευσε τις κοντές φούστες - Αστυνομικοί στους δρόμους της Αθήνας έκαναν έλεγχο σε γυναίκες με... μεζούρες
«Έχεις σκοτώσει άνθρωπο - Με πονάει το αυτί μου»: Ο εξωφρενικός διάλογος του οδηγού στη Λούτσα με διασώστη, τι λέει αυτόπτης μάρτυρας
Σταύρος Θεοδωράκης στον Δανίκα: Γιατί δεν έκανα κυβέρνηση με τον Τσίπρα
Όταν ο δικτάτορας Πάγκαλος απαγόρευσε τις κοντές φούστες - Αστυνομικοί στους δρόμους της Αθήνας έκαναν έλεγχο σε γυναίκες με... μεζούρες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα