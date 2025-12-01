Θεσσαλονίκη: Δύο 35χρονοι Γεωργιανοί διαρρήκτες συνελήφθησαν καθώς προσπαθούσαν να «ανοίξουν» σπίτι
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Διαρρήκτες

Θεσσαλονίκη: Δύο 35χρονοι Γεωργιανοί διαρρήκτες συνελήφθησαν καθώς προσπαθούσαν να «ανοίξουν» σπίτι

Επιχείρησαν να εισέλθουν σε διαμέρισμα 79χρονης στο κέντρο της πόλης, αλλά η ηλικιωμένη τούς αντιλήφθηκε και κάλεσε την Άμεση Δράση

Θεσσαλονίκη: Δύο 35χρονοι Γεωργιανοί διαρρήκτες συνελήφθησαν καθώς προσπαθούσαν να «ανοίξουν» σπίτι
4 ΣΧΟΛΙΑ
Δύο επίδοξοι διαρρήκτες συνελήφθησαν, χθες τα ξημερώματα, στη Θεσσαλονίκη και παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησαν να εισέλθουν σε διαμέρισμα 79χρονης στο κέντρο της πόλης, αλλά η ηλικιωμένη τούς αντιλήφθηκε και κάλεσε την Άμεση Δράση.

Αντιλαμβανόμενοι την αστυνομική κινητοποίηση, οι δράστες, δύο 35χρονοι από τη Γεωργία, επιχείρησαν να διαφύγουν, πηδώντας από την ταράτσα σε μπαλκόνι διπλανής πολυκατοικίας, όπου τελικά συνελήφθησαν.

Κατασχέθηκε διαρρηκτικό εργαλείο με το οποίο επιχείρησαν να μπουν στο διαμέρισμα - «στόχο». Επιπλέον, προέκυψε ότι ο ένας από τους δύο συλληφθέντες διώκεται με ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές.

Ειδήσεις σήμερα:

Ασκήσεις ισορροπίας εν μέσω των αγροτικών μπλόκων: Κυβερνητικό «γκάζι» για έξτρα πληρωμές 1,2 δισ. πριν τις γιορτές

Με καλό καιρό το ποδαρικό του Δεκεμβρίου - Ακολουθεί πολυήμερη κακοκαιρία, δείτε βίντεο

37χρονη καθηγήτρια στην Αυστραλία ομολόγησε ότι έκανε επανειλημμένα σεξ με 15χρονο - «Θα μπορούσαμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν το σχολείο» του έγραφε
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης