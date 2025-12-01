Λήξη συναγερμού μετά το τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων
ΕΛΛΑΔΑ
Βόμβα Ευελπίδων

Λήξη συναγερμού μετά το τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων

Τα δικαστήρια δεν εκκενώθηκαν

Λήξη συναγερμού μετά το τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων
Τηλέφωνο για βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου, άγνωστοι τηλεφώνησαν σε τηλεφωνικό σταθμό απειλώντας για βόμβα στα δικαστήρια.

Στο σημείο έσπευσε Πυροσβεστική, κλιμάκιο του ΤΕΕΜ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον χώρο.

Τα δικαστήρια δεν εκκενώθηκαν, ενώ ο συναγερμός έληξε στις 10:05, καθώς δεν βρέθηκε τίποτε το ανησυχητικό και το τηλεφώνημα επρόκειτο για φάτσα.


