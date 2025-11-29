Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 32χρονος που επιτέθηκε σε αστυνομικό - Τον έριξε στο έδαφος και τον χτυπούσε
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 32χρονος που επιτέθηκε σε αστυνομικό - Τον έριξε στο έδαφος και τον χτυπούσε
Το επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου κατά τη διάρκεια ελέγχου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη από έναν 32χρονο ο οποίος του επιτέθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου σε κατάστημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, περίπου στις 3.40, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ο ανθυπαστυνόμος μαζί με συναδέλφους του πήγαν στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για ειδικό έλεγχο.
Εκεί δέχθηκε άγρια επίθεση από τον 32χρονο ο οποίος κατηγορείται ότι τον χτύπησε απρόκλητα με τα χέρια του ενώ συνέχισε την επίθεση ακόμη κι όταν ο αστυνομικός έπεσε στο έδαφος και ενώ είχε τραυματιστεί.
Επιπλέον, ο 32χρονος αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη διαδικασία ακινητοποίησής του, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες.
Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.
Μετά την επίθεση ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες.
Ειδήσεις σήμερα:
Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων: Κοινό μήνυμα των προκαθημένων του Χριστιανισμού για ενότητα και συμπόρευση
Δένδιας: Το όπλο του μαχητή δεν είναι πλέον το τουφέκι, αλλά το drone - Το Αιγαίο δεν έχει καμία έννοια να το προστατεύει ο Στόλος, θα το κλείσουμε από την στεριά
Καιρός: Έρχεται υγρός Δεκέμβριος με βροχές - Δείτε χάρτες και αναλυτική πρόγνωση
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, περίπου στις 3.40, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ο ανθυπαστυνόμος μαζί με συναδέλφους του πήγαν στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για ειδικό έλεγχο.
Εκεί δέχθηκε άγρια επίθεση από τον 32χρονο ο οποίος κατηγορείται ότι τον χτύπησε απρόκλητα με τα χέρια του ενώ συνέχισε την επίθεση ακόμη κι όταν ο αστυνομικός έπεσε στο έδαφος και ενώ είχε τραυματιστεί.
Επιπλέον, ο 32χρονος αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη διαδικασία ακινητοποίησής του, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες.
Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.
Μετά την επίθεση ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες.
Ειδήσεις σήμερα:
Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων: Κοινό μήνυμα των προκαθημένων του Χριστιανισμού για ενότητα και συμπόρευση
Δένδιας: Το όπλο του μαχητή δεν είναι πλέον το τουφέκι, αλλά το drone - Το Αιγαίο δεν έχει καμία έννοια να το προστατεύει ο Στόλος, θα το κλείσουμε από την στεριά
Καιρός: Έρχεται υγρός Δεκέμβριος με βροχές - Δείτε χάρτες και αναλυτική πρόγνωση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα