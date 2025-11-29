Ιδού ο σεισμικός χάρτης με όλα τα ρήγματα στην Ελλάδα: 3.600 ενεργά και πιθανώς ενεργά, υπάρχουν και «μη ανιχνεύσιμα»

Η χαρτογράφηση ενεργών ρηγμάτων έχει άμεσες πρακτικές εφαρμογές. Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Δρ Βασιλική Μουσλοπούλου, κύρια Ερευνήτρια του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του ΕΑΑ, «η γνώση της θέσης και των χαρακτηριστικών των ενεργών σεισμικών πηγών είναι κρίσιμη για τον σχεδιασμό οδικών αξόνων, γεφυρών, φραγμάτων και ενεργειακών υποδομών. Οι πληροφορίες της AFG, σε συνδυασμό με δεδομένα σεισμικών καταγραφών και εδαφικών παραμορφώσεων, μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τα μοντέλα σεισμικής επικινδυνότητας της χώρας».Την ίδια ώρα, ο Dr John Begg ξεκαθαρίζει ότι «η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί», επισημαίνοντας πως η ερμηνεία των DEMs απαιτεί τη γεωλογική εμπειρία για να διαχωριστεί ένα τεκτονικό ίχνος από μια επιφάνεια διάβρωσης. «Η δύναμη της AFG έγκειται στον συνδυασμό σύγχρονων εργαλείων με δεκαετίες γεωλογικής γνώσης» αναφέρει.Η βάση δεδομένων ΑFG είναι ελεύθερα προσβάσιμη στο κοινό. Μέσα από έναν διαδραστικό χάρτη, μηχανικοί, ερευνητές και πολίτες μπορούν να εντοπίζουν ενεργά ρήγματα στην περιοχή που τους ενδιαφέρει και να ενημερώνονται για τα χαρακτηριστικά τους.Η επιστημονική ομάδα εκτιμά ότι η πρωτοβουλία θα συμβάλλει ουσιαστικά στις εθνικές προσπάθειες χαρτογράφησης και θα αποτελέσει πρότυπο για άλλες σεισμικά ενεργές χώρες, που θέλουν να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά τοπία για τον εντοπισμό ρηγμάτων.