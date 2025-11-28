Συνελήφθη 35χρονος που διέρρηξε σπίτι στις Αχαρνές: Επέστρεψε δύο φορές την ίδια ημέρα για να κλέψει επιπλέον αντικείμενα
Αχαρνές Κλοπή Σύλληψη

Συνελήφθη 35χρονος που διέρρηξε σπίτι στις Αχαρνές: Επέστρεψε δύο φορές την ίδια ημέρα για να κλέψει επιπλέον αντικείμενα

Στην προσπάθειά τους οι αστυνομικοί να τον ακινητοποιήσουν, εκείνος τους κατάφερε χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές, ενώ άλλα άτομα τους επιτέθηκαν εκτοξεύοντας πέτρες

Συνελήφθη 35χρονος που διέρρηξε σπίτι στις Αχαρνές: Επέστρεψε δύο φορές την ίδια ημέρα για να κλέψει επιπλέον αντικείμενα
Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, το μεσημέρι της Τετάρτης (26/11) από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε οικισμό στην περιοχή των Αχαρνών, 35χρονος κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα, ο 35χρονος πρωινές ώρες της Τετάρτης διέρρηξε μονοκατοικία στην περιοχή των Αχαρνών και αφαίρεσε διάφορα αντικείμενα, ενώ ενδεικτικό της θρασύτητάς του αποτελεί το γεγονός ότι εντός της ίδιας ημέρας επέστρεψε δύο φορές στην ίδια οικία προκειμένου να αφαιρέσει επιπλέον αντικείμενα.

Κληθέντες αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ., κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων εντόπισαν τον κατηγορούμενο εντός οικισμού στην περιοχή των Αχαρνών. Στην προσπάθειά τους να τον ακινητοποιήσουν, εκείνος τους κατάφερε χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές, ενώ άλλα άτομα τους επιτέθηκαν εκτοξεύοντας πέτρες.

Κατόπιν ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

