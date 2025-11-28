Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Συνελήφθη 35χρονος που διέρρηξε σπίτι στις Αχαρνές: Επέστρεψε δύο φορές την ίδια ημέρα για να κλέψει επιπλέον αντικείμενα
Συνελήφθη 35χρονος που διέρρηξε σπίτι στις Αχαρνές: Επέστρεψε δύο φορές την ίδια ημέρα για να κλέψει επιπλέον αντικείμενα
Στην προσπάθειά τους οι αστυνομικοί να τον ακινητοποιήσουν, εκείνος τους κατάφερε χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές, ενώ άλλα άτομα τους επιτέθηκαν εκτοξεύοντας πέτρες
Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, το μεσημέρι της Τετάρτης (26/11) από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε οικισμό στην περιοχή των Αχαρνών, 35χρονος κατηγορούμενος για κλοπή.
Ειδικότερα, ο 35χρονος πρωινές ώρες της Τετάρτης διέρρηξε μονοκατοικία στην περιοχή των Αχαρνών και αφαίρεσε διάφορα αντικείμενα, ενώ ενδεικτικό της θρασύτητάς του αποτελεί το γεγονός ότι εντός της ίδιας ημέρας επέστρεψε δύο φορές στην ίδια οικία προκειμένου να αφαιρέσει επιπλέον αντικείμενα.
Κληθέντες αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ., κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων εντόπισαν τον κατηγορούμενο εντός οικισμού στην περιοχή των Αχαρνών. Στην προσπάθειά τους να τον ακινητοποιήσουν, εκείνος τους κατάφερε χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές, ενώ άλλα άτομα τους επιτέθηκαν εκτοξεύοντας πέτρες.
Κατόπιν ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδικότερα, ο 35χρονος πρωινές ώρες της Τετάρτης διέρρηξε μονοκατοικία στην περιοχή των Αχαρνών και αφαίρεσε διάφορα αντικείμενα, ενώ ενδεικτικό της θρασύτητάς του αποτελεί το γεγονός ότι εντός της ίδιας ημέρας επέστρεψε δύο φορές στην ίδια οικία προκειμένου να αφαιρέσει επιπλέον αντικείμενα.
Κληθέντες αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ., κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων εντόπισαν τον κατηγορούμενο εντός οικισμού στην περιοχή των Αχαρνών. Στην προσπάθειά τους να τον ακινητοποιήσουν, εκείνος τους κατάφερε χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές, ενώ άλλα άτομα τους επιτέθηκαν εκτοξεύοντας πέτρες.
Κατόπιν ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδήσεις σήμερα:
Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της
Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος
Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης
Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της
Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος
Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα