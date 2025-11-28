Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Συνελήφθη 65χρονος για εκδικητική πορνογραφία στη Φθιώτιδα - Τον κατήγγειλε αδερφός γυναίκας
Ο 65χρονος κατηγορείται ότι ενώ βρισκόταν σε ταβέρνα, έδειξε στην παρέα του από το κινητό του μια γυμνή φωτογραφία γυναίκας με την οποία στο παρελθόν είχε περιστασιακή σχέση αλλά τον είδε ο αδερφός της και τον κατήγγειλε στην ΕΛΑΣ
Συνελήφθη 65χρονος για εκδικητική πορνογραφία στη Φθιώτιδα, μετά από καταγγελία που έκανε ο αδερφός γυναίκας στην ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας πως έδειχνε γυμνή φωτογραφία της.
Ο 65χρονος κατηγορείται ότι ενώ βρισκόταν σε ταβέρνα, έδειξε στην παρέα του από το κινητό του μια γυμνή φωτογραφία γυναίκας με την οποία στο παρελθόν είχε περιστασιακή σχέση. Στο διπλανό τραπέζι όμως καθόταν ο αδερφός της γυναίκας ο οποίος και κατήγγειλε τον 65χρονο στην αστυνομία, σύμφωνα με το lamiareport.gr. Το μεσημέρι της Κυριακής ο άνδρας συνελήφθη για τις πράξεις της εκδικητικής πορνογραφίας και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.
Οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (28/11) ενώπιον του ανακριτή Λαμίας, όπου και ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε έδειξε καμιά φωτογραφία και σε κανέναν φίλο του. Να σημειωθεί ότι το κινητό του τηλέφωνο έχει αποσταλεί στα ειδικά εργαστήρια της αστυνομίας για έλεγχο.
Προς το παρόν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσίαση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, τρεις φορές το μήνα. Επιπλέον απαγορεύεται να προσεγγίζει την εγκαλούσα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.
