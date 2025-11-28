Meteo: Μεγάλα ύψη βροχής σε όλη τη χώρα από την Τετάρτη μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής - Περισσότερα από 200 χιλιοστά στα Τζουμέρκα
Η κακοκαιρία Adel εξακολουθεί να πλήττει πολλές περιοχές της χώρας προκαλώντας σοβαρά προβλήματα - Γιατί πλημμύρισε η Αττική με 40 χιλιοστά βροχής
Η κακοκαιρία Adel εξακολουθεί να πλήττει σχεδόν όλη την Ελλάδα με επίμονες και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις να επηρεάζουν πολλές περιοχές της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το meteo.gr, οι βροχές ξεκίνησαν την Τετάρτη (26/11) από τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και συνεχίστηκαν έως και σήμερα, Παρασκευή (28/11), όπου σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν και στην ανατολική χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της πόλης της Αθήνας.
Ως αποτέλεσμα, έχουν σημειωθεί μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής.
Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του Meteo Gr / Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 36 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 63 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 138 σταθμούς.
Επιπλέον, 3 σταθμοί στην Ήπειρο, και πιο συγκεκριμένα στα Τζουμέρκα, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην περιοχή, καθώς η συνολική μηνιαία βροχόπτωση για τον Νοέμβριο έχει πλέον υπερβεί τα 900–1000 χιλιοστά.
Η βροχή στην Αττική δεν έπεσε απλώς, έπεσε γρήγορα, δυνατά και πάνω από μια πόλη με περιορισμένες δυνατότητες απορρόφησης και αποστράγγισης. Οι δρόμοι μετατράπηκαν στιγμιαία σε κανάλια νερού, ενώ οι χαμηλότερες περιοχές της πόλης δέχτηκαν την υδροφόρτιση που το δίκτυο δεν μπόρεσε να απομακρύνει.
Όπως αναλύει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολλυδάς, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ποσότητα του νερού, αλλά ο ρυθμός με τον οποίο φθάνει στο έδαφος, ειδικά σε περιβάλλον αστικοποιημένο, που λειτουργεί σαν «σκληρή επιφάνεια». Μεγάλος όγκος νερού σε μικρό χρονικό διάστημα σημαίνει άμεση επιφανειακή συσσώρευση, και όχι σταδιακή απορρόφηση. Το νερό δεν βρίσκει έδαφος να εισχωρήσει, βρίσκει μόνο άσφαλτο και τσιμέντο.
«Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου σταθμών του ΕΑΑ/meteo, η βροχόπτωση στο κέντρο της Αθήνας έφτασε τα 40 mm, ενώ σε περιοχές όπως ο Ζωγράφου και στου Γουδή οι τιμές κυμάνθηκαν στα 38–39 mm. Αυτές οι ποσότητες αποδείχθηκαν υπεραρκετές για να επιβαρύνουν κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου, προκαλώντας τοπικές συγκεντρώσεις νερού, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία και μικρές πλημμύρες σε δρόμους που δεν μπορούν να αποφορτίσουν γρήγορα τον υετό. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ξανά το χρόνιο ζήτημα της ταχείας επιφανειακής απορροής στο λεκανοπέδιο και την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών αποστράγγισης», γράφει και συνεχίζει:
«Την ίδια στιγμή, το σημερινό επεισόδιο μας υπενθύμισε πόσο κρίσιμο είναι να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο προειδοποίησης. «Σε μια χώρα όπου οι υποδομές ραντάρ έχουν κενά κάλυψης και οι καταιγίδες εκδηλώνονται πλέον με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση, ο επιχειρησιακός χρόνος αντίδρασης γίνεται ζωτικής σημασίας. Με καλύτερη χρήση δορυφορικών δεδομένων και αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων, η προειδοποίηση 1–2 ώρες νωρίτερα δεν είναι μόνο εφικτή, είναι αναγκαία».
Γιατί πλημμύρισε η Αττική με 40 χιλιοστά βροχήςΗ σημερινή κακοκαιρία αποδεικνύει ότι ακόμα και ποσότητες της τάξης των 35–40 mm μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα.
«ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 40 ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΒΡΟΧΗΣ
✅Από χθες είχαμε αναφέρει το ενδεχόμενο διπλού περάσματος καταιγίδων πάνω από την Αττική. Πράγματι το πρώτο κύμα εκδηλώθηκε αργά τη νύχτα και το δεύτερο ακολούθησε τα ξημερώματα, μεταφέροντας για άλλη μία φορά έντονα φαινόμενα στον πυκνό πολεοδομικό ιστό της Αθήνας.
✅Τα δεδομένα από το δίκτυο σταθμών του ΕΑΑ/meteo καταγράφουν ένα υψηλό ποσό βροχής που, στο κέντρο της Αθήνας, αγγίζει τα 40 mm, ενώ σε περιοχές όπως Ζωγράφου και Γουδί υπερβαίνει τα 38–39 mm. Και μόνο αυτό το νούμερο ήταν αρκετό για να προκαλέσει τοπικές συσσωρεύσεις υδάτων, καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, μικρές πλημμύρες σε δρόμους που αποφορτίζονται δύσκολα.
✅Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η Αθήνα «πλημμύρισε» με 40 χιλιοστά. Τα 40 χιλιοστά σε αστικό περιβάλλον — με πυκνή δόμηση, μικρά ρέματα και ελάχιστη απορροφητικότητα — είναι ήδη ικανά να δημιουργήσουν προβλήματα. Όμως αναφέρουμε αυτό το παράδειγμα για έναν πολύ ουσιαστικό λόγο:
👉 Για να γίνει κατανοητό τι σημαίνει να πέφτουν 100 ή 200 χιλιοστά σε μια περιοχή σκεφτείτε ότι στην Ήπειρο, μέσα σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα, είδαμε υετό να φτάνει αυτές τις τιμές που επιβαρύνουν ποτάμια, υδροφόρους ορίζοντες και ορεινές λεκάνες απορροής — πολύ πιο ευάλωτες σε απότομες πλημμυρικές αντιδράσεις από την Αθήνα. Ακόμη κι αν η Αττική δυσκολεύεται με 40 mm, φανταστείτε την επιβάρυνση σε μια περιοχή όπου οι ποσότητες τριπλασιάζονται ή πενταπλασιάζονται.
🛰 Η έλλειψη ραντάρ και τι μπορούμε να κάνουμε επιχειρησιακά.
Η Αττική — και γενικά η χώρα — εξακολουθεί να έχει περιοχές όπου η κάλυψη ραντάρ δεν είναι επαρκής. Αυτό δυσκολεύει την έγκαιρη αξιολόγηση της ραγδαιότητας της βροχής και την επιχειρησιακή προειδοποίηση. Ωστόσο σήμερα υπάρχουν εναλλακτικά εργαλεία που μπορούν να δώσουν προειδοποίηση 1–2 ώρες πριν όπως τα δορυφορικά προϊόντα και προγνωσρτικά μοντέλα που μπορούν να ανιχνεύσουν ανάπτυξη κορυφών καταιγίδων και ένταση νεφικών πυρήνων. Πολλά εξ αυτών «πιάνουν» καλά τη θέση και την ένταση μεσογειακών καταιγίδων λίγες ώρες πριν την εκδήλωσή τους.
📌 Η σημερινή κακοκαιρία απέδειξε ξανά ότι ακόμα και ποσότητες της τάξης των 35–40 mm μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές επιπτώσεις στην Αττική. Την ίδια στιγμή, μας υπενθύμισε πόσο κρίσιμο είναι να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο προειδοποίησης, ειδικά σε μια χώρα όπου οι υποδομές ραντάρ έχουν κενά, τα φαινόμενα γίνονται συχνότερα και εντονότερα, ο επιχειρησιακός χρόνος αντίδρασης είναι πολύτιμος. Με καλύτερη αξιοποίηση δορυφορικών προϊόντων και μοντέλων, η προειδοποίηση 1–2 ώρες νωρίτερα είναι απόλυτα εφικτή — και σε αρκετές περιπτώσεις, καθοριστική».
